Informationssäkerhetssamordnare
Vårgårda kommun, Strategisk planering och utveckling / Datajobb / Vårgårda Visa alla datajobb i Vårgårda
2026-06-29
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Vårgårda kommun – här lyckas vi tillsammans!
Välkommen till Vårgårda kommun och en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med respektfullt bemötande och hög tillgänglighet gör vi allt för att leverera välfärdstjänster som överträffar invånarnas förväntningar. Med utgångspunkt i vår vision, vår gemensamma värdegrund och tydliga politiska mål bygger vi för stark tillväxt och ett attraktivt arbetsgivarvarumärke.
I Vårgårda kommun arbetar vi tillsammans med fokus på verksamhetens syfte och invånarnas behov. Vi vill vara en plats där drömmar kan bli verklighet, där trygghet och aktivitet går hand i hand och där alla kan känna sig hemma. Tillsammans fortsätter vi att utveckla en kommun där det är gott att leva, bo och verka!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Som informationssäkerhetssamordnare i Vårgårda kommun har du en central roll i arbetet med att skydda kommunens informationstillgångar.
Du kommer att leda, samordna, utveckla och följa upp Vårgårda kommuns systematiska informationssäkerhets- och dataskyddarbete i samarbete med säkerhetschef och andra i kommunen.
Du ansvarar för att tolka och tillämpa relevanta lagar, förordningar samt föreskrifter och ta fram, implementera och upprätthålla strategiska dokument och riktlinjer. I uppdraget ingår även att arbeta med klassificering, hantering och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter samt hantera informationssäkerhetsincidenter.
Du arbetar nära verksamheten och fungerar som rådgivare, samordnare och kunskapsspridare inom informationssäkerhet.
Du kommer att vara en viktig del av krisberedskapsarbetet genom att tillföra informationssäkerhetsperspektivet i arbetet med exempelvis risk- och sårbarhetsanalyser, säkerhetsskydd och kontinuitetshantering. Du utformar och genomför utbildningar och informationsinsatser, samt bidrar till att utveckla kommunens processer och arbetssätt inom området. Du följer också utvecklingen inom informationssäkerhet och rapporterar relevanta iakttagelser till ledningen, i nära samarbete med övriga kollegor på enheten.
Du driver informations- och dataskyddsarbetet framåt tillsammans med verksamheterna och är kontaktperson gentemot dataskyddsombuden.
Då tjänsten är placerad på enheten för stab och service kan även andra arbetsuppgifter förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• relevant akademisk utbildning inom informations- eller it-säkerhet, systemvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• hög säkerhetsmedvetenhet och förståelse för de risker och sårbarheter en kommun kan utsättas för
• god datorvana och uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift
Säkerhetsprövning inklusive registerkontroll i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras innan anställning då befattningen är säkerhetsklassad.
Det är meriterande om du också har:
• relevant utbildning i säkerhetsskydd, exempelvis från Säkerhetspolisen, Myndigheten för civilt försvar, Försvarsmakten eller Försvarshögskolan
• erfarenhet av riskanalys, incidenthantering och styrdokument
• erfarenhet av att leda projekt och utredningar
• erfarenhet av arbete inom säkerhetsskyddsområdet
• erfarenhet av arbete med dataskydd
• erfarenhet av arbete med cybersäkerhet
• erfarenhet av arbete med informationssäkerhet
• erfarenhet av kommunal eller offentlig verksamhet
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser fram emot att få veta mer om dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-10-01 Enligt överenskommelse.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Vårgårda kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som säljare:
Vårgårda kommun har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334093". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vårgårda Kommun
(org.nr 212000-1454)
Kungsgatan 45 (visa karta
)
447 80 VÅRGÅRDA Arbetsplats
Vårgårda kommun, Strategisk planering och utveckling Kontakt
Kansliansvarig
Sara Gårdeson sara.gardeson@vargarda.se 0322600610 Jobbnummer
9982707