Informationssäkerhetssamordnare
Tingsryds kommun, Kommunledningsförvaltning / Datajobb / Tingsryd Visa alla datajobb i Tingsryd
2026-06-23
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I Tingsryds kommun vill vi att du känner dig välkommen och delaktig. Vi alla tar ansvar, är engagerade och visar respekt.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Där vi genom våra 1200 medarbetare ständigt utvecklas och trivs. Vi som arbetar inom kommunen gör skillnad och påverkar människors vardag. Vi ansvarar för att barn lär sig läsa och skriva och att människor får en god och trygg omsorg.
Vi arbetar också med att skapa förutsättningar för att det byggs hus, att vi har bra vägar, rent vatten och en fin miljö. Hos oss får du Sveriges viktigaste jobb!
Vill du ha ett jobb där du är med och utvecklar vår kommun tillsammans med oss?
Välkommen till Tingsryds kommun!
1 plats(er).
Om arbetsplatsen
Lessebo, Uppvidinge och Tingsryds kommuner samarbetar för att skapa trygga, hållbara och välfungerande samhällen för invånare, företag och besökare.
Tillsammans representerar vi tre kommuner med stark lokal identitet, nära samarbeten och ett stort engagemang i att utveckla våra verksamheter. Hos oss möts du av arbetsplatser där du blir välkommen, sedd och delaktig – oavsett vilken kommun du befinner dig i.
Som medarbetare i vårt gemensamma samarbete får du ta del av tre organisationers kompetens, perspektiv och utvecklingsarbete. Tillsammans bygger vi robusta och framåtblickande kommuner – och vi gör det med stolthet och tillit.
Om Arbetet
Lessebo, Uppvidinge och Tingsryds kommuner söker en informationssäkerhetsamordnare som vill driva kommunernas arbete med säkerhet kopplat till informationshantering.
Arbetet med informationssäkerhet syftar till att skydda kommunernas information från att röjas, ändras eller otillgängliggöras.
I den helt nya rollen som informationssäkerhetssamordnare för kommunerna arbetar du främst med det systematiska informationssäkerhetsarbete som utförs i enlighet med NIS2-direktivet och Cybersäkerhetslagen.
Du kommer att få stora möjligheter att forma och vidareutveckla arbetssätt för att föra kommunerna framåt. Du ger kommunens verksamheter löpande stöd i arbetet med exempelvis klassning av information, riskanalysarbete och säkerhetsåtgärder.
Du kommer att vara spindeln i nätet för tre kommuner. Detta innebär att du måste trivas med att ha många kontaktytor och ha lätt för att samarbeta och kommunicera med andra. För att lyckas i rollen behöver du kunna samarbeta med medarbetare, chefer och förtroendevalda på alla nivåer på ett pedagogiskt och prestigelöst sätt.
I dina arbetsuppgifter i rollen som informationssäkerhetssamordnare ingår bland annat att:
Samordna det systematiska arbetet med informationssäkerhet enligt cybersäkerhetslagen, bland annat genom incidentrapportering och implementering av säkerhetsåtgärder samt samverka med kommunernas It-bolag eller It-avdelningar
Genomföra omvärldsbevakning i syfte att kunna ge kommunens verksamheter aktuell information inom området.
Förvalta och utveckla styrande dokument såsom policyer, riktlinjer, rutiner och skapa struktur för uppföljning rapportera till ansvarig chef eller ledning.
Planera och genomföra utbildnings- och informationsinsatser
Följa upp informationssäkerhetsarbetet och rapportera till ansvarig chef i respektive kommun Publiceringsdatum2026-06-23Kvalifikationer
Vi söker en person med relevant högskoleutbildning exempelvis inom statsvetenskap, juridik, informationsvetenskap, systemvetenskap eller annan samhällsvetenskaplig inriktning. Kanske arbetar du idag inom arkivverksamhet, som nämndsekreterare eller liknande.
Du har god kunskap om tillämplig lagstiftning och behöver kunna växla mellan strategiskt och operativt arbete, anpassa processer efter verksamheternas behov och trivas i en utbildande och konsultativ roll.
Rollen innebär många kontaktytor på olika nivåer i tre kommuner och kräver såväl kommunikativ färdighet som administrativ skicklighet samt förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Mycket god svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.
Meriterande
Utbildning och/eller erfarenhet av arbete inom informationssäkerhet och NIS 2
Erfarenhet av kommunal verksamhet och förståelse för en politiskt styrd organisation
Erfarenhet av att arbeta i en stödjande och utbildande roll
Kunskap om dataskyddsförordningen (GDPR), offentlighets- och sekretesslagstiftning.
Erfarenhet av förändringsledning eller utbildningsinsatser.
Erfarenhet av att arbeta i flera parallella organisationer eller nätverk.
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass och registerkontroll kommer att vara aktuell och kräver svenskt medborgarskap.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
Övrigt
Tingsryds kommun är rekryterande myndighet och arbetsgivare.
Vi tillämpar provanställning med möjlighet till övergång till tillsvidareanställning.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333069". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tingsryds Kommun
(org.nr 212000-0621)
362 22 TINGSRYD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tingsryds kommun, Kommunledningsförvaltning Kontakt
Kanslichef
Therese Magnusson Therese.Magnusson@tingsryd.se 047744310 Jobbnummer
9974221