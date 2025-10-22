Informationssäkerhetssamordnare - Luleå eller Boden
Fortifikationsverket / Säkerhetsjobb / Luleå Visa alla säkerhetsjobb i Luleå
2025-10-22
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fortifikationsverket i Luleå
, Boden
, Kalix
, Älvsbyn
, Arvidsjaur
eller i hela Sverige
Fortifikationsverket söker en informationssäkerhetssamordnare till Enheten för säkerhetsskydd. Denna roll företräder myndigheten inom säkerhetsskydd med inriktning informationssäkerhet. Har du hög säkerhetsmedvetenhet, hög integritet och gott omdöme, och vill stärka Sveriges försvarsförmåga, ansök redan idag!
Vi är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vårt huvuduppdrag är att bidra till ökad försvarsförmåga för ett tryggt och fritt Sverige.
Din vardag - stärka säkerheten i totalförsvaret
Enheten för säkerhetsskydd arbetar under Säkerhetsskyddschefen med inriktande, stödjande och uppföljande säkerhetsskyddsarbete på myndigheten. Gruppen för informationssäkerhet är en vital del av enheten, var denna roll är placerad.
Som informationssäkerhetssamordnare förväntas du delta i det systematiska informationssäkerhetsarbetet vid myndigheten och vara med och utveckla skyddet av Sveriges säkerhet. Du kommer arbeta med att vidareutveckla och implementera det systematiska informationssäkerhetsarbetet. Tjänsten kommer att förbättra myndighetens arbete med informationssäkerhetsanalyser, kontroll, uppföljning och implementering av säkerhetsåtgärder kopplat till informationsklassificering. Tjänsten har en verksamhetsutvecklande roll men stödjer också verksamheten genom operativt arbete framförallt genom att stödja och delta vid informations- och säkerhetsskyddsklassificering och säkerhetsskyddsanalys. Tjänsten kommer även hantera och samordna incidenter.
I rollen ansvarar du för att driva egna projekt, samt att identifiera utvecklingsbehov tillsammans med informationssäkerhetschefen och bereda och föredra underlag. Tjänsten innebär många kontaktytor och samarbeten.
Du förväntas sprida din kunskap internt och externt genom att informera, utbilda, arrangera föreläsningar/utbildningar samt genomföra workshops inom informationssäkerhet. I rollen ingår ansvar för att skapa nya utbildningar på fördjupningsnivå, bidra med omvärldsbevakning inom området samt delta i remissarbete. Resor förekommer i tjänsten och går att planera.Publiceringsdatum2025-10-22Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning på högskolenivå eller motsvarande kompetens inom informationssäkerhet som bedöms likvärdig. Du har kännedom om Försvarsmaktens eller Säpos regelverk avseende säkerhetsskydd samt erfarenhet av arbete med säkerhetsskyddsklassificerad information och arbete i säkerhetskänslig verksamhet. Du har förståelse för systematiskt informationssäkerhetsarbete och god kunskap om gällande lagstiftning och regelverk inom informationssäkerhet. Du har även erfarenhet av säkerhetsarbete, kännedom om ISO 27000 serien m.fl. samt kunskaper i offentlighets- och sekretesslagstiftningen.
Du har god administrativ förmåga, god datavana som användare av stödsystem samt goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Körkort klass B är ett krav.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet och ditt engagemang. Vi behöver dig som är relationsskapande och har lätt för att samarbeta med olika yrkeskategorier. Du har erfarenhet av att bygga nätverk och arbeta över organisatoriska gränser med olika kompetenser. Du kan på ett tydligt och otvunget sätt förmedla ditt budskap på såväl ledningsnivå som i den operativa verksamheten eller i ett tekniskt utvecklingsprojekt. Du har högt säkerhetsmedvetande med hög integritet och gott omdöme. Du är strukturerad, positiv, självgående och du växlar med lätthet perspektiv mellan operativ, taktisk och strategisk nivå. För att lyckas i rollen krävs att du är driftig och engagerad i att driva ditt eget arbete framåt.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med ca 1 200 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi bygger, förvaltar, driftar och utvecklar avancerad teknologi i samhällsviktiga byggnader. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar enligt den statliga värdegrunden och dess principer och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss. Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och ta del av bra förmåner. Vi jobbar också för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning, provanställning kommer att tillämpas. Placering vid kontoret i Luleå eller Boden. Svenskt medborgarskap är ett krav, eftersom anställningar vid Fortifikationsverket är säkerhetsklassade. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter, har du skyddade personuppgifter kontaktar du den rekryteringsspecialist som finns namngiven så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast 17 november 2025. Vi vill ha dina ansökningshandlingar på svenska. Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Genom din ansökan samtycker du till behandlingen. Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta informationssäkerhetschef Susanne Lyckfjäll, tel 010-44 45 133, eller rekryteringsspecialist Emma Bergvall, tel 010- 44 44 557. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), http://www.fortifikationsverket.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9568658