Informationssäkerhetskonsult med fokus på IT-säkerhet
ArkivIT AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ArkivIT AB i Stockholm
, Solna
, Eskilstuna
, Linköping
, Tidaholm
eller i hela Sverige
ArkivIT är ett av Sveriges ledande konsultbolag inom digital arkiv- och informationshantering – med spetskompetens inom informationssäkerhet, dataskydd, e-arkiv samt arkiv & registratur. Sedan starten 2010 har vi breddat vårt tjänsteutbud och byggt upp ett team av engagerade och kunniga konsulter som arbetar med verksamheter över hela landet. Vår styrka ligger i kombinationen av djup fackkunskap, ödmjukhet och resultatfokus – och vårt mål är att bidra till en trygg, strukturerad och hållbar informationsförvaltning i både offentlig och privat sektor.
Är du en IT-säkerhetsspecialist som vill arbeta brett med säkerhetsfrågor?
Hos ArkivIT får du arbeta i ett erfaret team där din kompetens tas tillvara och utvecklas. Vi söker dig som vill arbeta med IT-säkerhet i ett större sammanhang – där teknik, informationssäkerhet och fysisk säkerhet tillsammans skapar hållbara och tillförlitliga lösningar.
Du får frihet att forma din vardag, samtidigt som du bidrar till samhällsnytta i några av Sveriges viktigaste verksamheter.
Om rollen Som IT-säkerhetskonsult arbetar du nära våra kunders verksamheter och är ofta en nyckelperson i deras säkerhetsarbete. Du verkar i gränslandet mellan teknik och verksamhet och bidrar till att skapa ett strukturerat och verksamhetsförankrat IT-säkerhetsarbete.
Rollen innebär att du stöttar både förvaltning och projekt i att säkerställa efterlevnad av lagar, regelverk och interna styrdokument. Du fungerar som rådgivare, samordnare och sakkunnig inom IT-säkerhet och är med och driver arbetet framåt – både strategiskt och operativt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Stötta förvaltning och projektledning i att säkerställa processefterlevnad i IT-säkerhetsarbetet
Följa upp lagar, regelverk, standarder och interna styrdokument
Identifiera, analysera och rapportera risker, sårbarheter och avvikelser
Leda och strukturera arbetet där du tillsammans med verksamheten identifierar risker, hot och svagheter i system eller processer.
Ta fram dokumentation, beslutsunderlag och underlag för styrning
Kravställa IT-säkerhet i utveckling, förändring och förvaltning
Agera rådgivare och sakkunnig inom IT- och informationssäkerhet
Samordna säkerhetsfrågor med andra delar av verksamheten
Delta i möten, samråd och representera säkerhetsfunktionen i verksamheten
Bidra till utveckling av LIS ur ett tekniskt perspektiv
Föreslå och driva säkerhetsförbättringar
Stötta vid incidenthantering och kontinuitetsarbetePubliceringsdatum2026-06-29KvalifikationerKvalifikationer
Minst 3 års erfarenhet av IT-säkerhetsarbete
Erfarenhet av att tillämpa relevanta ramverk och standarder, t.ex. ISO 27001, NIST, CIS Controls eller Open Security Architecture
Erfarenhet av kravställning och uppföljning inom IT-säkerhet
Erfarenhet av IT-säkerhetsarbete i projekt- och/eller förvaltningsmiljö
God förståelse för samspelet mellan IT-säkerhet och informationssäkerhet
Flytande svenska och god engelska i tal och skrift
Relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet
Meriterande:
Erfarenhet av liknande arbete i offentlig sektor
Erfarenhet av OT-miljöer (t.ex. ICS/SCADA)
Erfarenhet av etablerade förvaltningsmodeller (t.ex. pm3)
Kunskap inom dataskydd och GDPR ur ett tekniskt perspektiv
Certifieringar inom säkerhet (t.ex. CISSP, CISM, CEH)
Erfarenhet av konsultroll och/eller projektledning
Kunskap om fysisk säkerhet och dess koppling till IT- och informationssäkerhet
Personliga förmågor
Vi söker dig som är analytisk, strukturerad och trygg i din kompetens. Du har ett helhetsperspektiv på säkerhet och förstår hur teknik, information och verksamhet hänger ihop.
Du är van att driva ditt arbete framåt, ta ansvar och kommunicera komplexa frågor på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Du trivs i en rådgivande roll och gillar att samarbeta – både med kollegor och kunder – för att skapa verklig effekt.
Vårt erbjudande Hos ArkivIT får du en flexibel och utvecklande arbetsmiljö där du kan påverka din vardag. Vi erbjuder:
kontinuerlig kompetensutveckling
ett öppet och lärande klimat
erfarna och engagerade kollegor
sociala aktiviteter och gemensamma event
Din chef Gustav arbetar med ett coachande ledarskap och tror på frihet under ansvar, där du får både stöd och utrymme att utvecklas.
Vi värnar om våra medarbetare och skapar förutsättningar för reflektion, feedback och långsiktig utveckling.
Ansökan Vänta inte med din ansökan – vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas så snart vi hittar rätt kandidat.
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta Gustav Rönne på gustav.ronne@arkivit.se
.
Under sommaren kan återkoppling dröja något på grund av semestertider – tack för din förståelse!
Start: Enligt överenskommelse Omfattning: Heltid Placering: Stockholm eller enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7984074-2074764". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ArkivIT AB
(org.nr 556854-0883), https://jobb.arkivit.se
Sturegatan 34 (visa karta
)
114 36 STOCKHOLM Arbetsplats
ArkivIT Jobbnummer
9982789