Informationssäkerhetskonsult
Vill du vara med och stärka Sveriges försvar inom informationssäkerhet? Just nu söker vi konsulter inom it/informationssäkerhet till Combitech. Vi expanderar och vi behöver därför bli fler kollegor inom området Cyber Security där vårt arbete bidrar till ett tryggare samhälle. Vill du hjälpa oss bidra till ett tryggare samhälle genom att arbeta med medvetenhet, metoder och tekniker för hur information hanteras på ett säkert sätt? Placeringsort Växjö.
Vad vi erbjuder
Vi kan erbjuda plats i ett prestigelöst team på ca 20 konsulter vars specialistområde är cybersäkerhet i militära plattformar. Vi finns med vid Försvarsmaktens nyanskaffning och vidmakthåll av till exempel ytfartyg, ubåtar, flygplan, kommunikations- och vapensystem. Vi arbetar både nationellt och internationellt. Vi erbjuder en tillsvidaretjänst hos en stabil arbetsgivare som är en del av Saabkoncernen. Vi ger dig fast månadslön och bra personalförmåner. För oss är våra medarbetares kompetens jätteviktig och vi erbjuder möjlighet till vidareutveckling.
Vad rollen innebär
Är du en person med stort intresse för cybersäkerhet? Vill du hjälpa oss att säkra Sverige? Vill du jobba med spännande uppdrag inom försvarssektorn? Då är Combitech något för dig!
Combitech stöttar Försvarsmakten, Försvarets Materielverk FMV och försvarsindustrin med allt inom informationssäkerhet. Vi har kontor från Malmö i syd till Luleå i norr och är väldigt flexibla när det gäller placeringsort. Hos oss blir du en lagspelare där du får möjlighet att ta ansvar och utvecklas inom området.
Om försvarssekretess: Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan.
Vad vi söker?
Vi tror att du har minst 2 års erfarenhet från att jobbat inom cybersäkerhet, helst inom militära tillämpningar men inget krav. Du har en god förståelse för hur teknik tillsammans med strategi hjälper våra kunder att uppnå kravställd säkerhet. Du är strukturerad och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du är en social person som har lätt för att skapa goda relationer med personer i din omgivning och förstår vikten av en bra kundrelation.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson/Rekryterande chef: Mattias Blåman +46 73 4372262
