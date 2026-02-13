Informationssäkerhetshandläggare till Luleå kommun.
2026-02-13
Är du en samarbetsorienterad, strukturerad och analytisk person som har ett engagemang för informationssäkerhetsfrågor? Vill du jobba på en arbetsplats där man trivs, får utvecklas och har balans mellan arbete och privatliv? Då är det här tjänsten för dig!
Du kommer att tillhöra Säkerhet- och beredskapskontoret där vi när den här tjänsten är tillsatt kommer att vara 14 personer som jobbar med bland annat säkerhetsskydd, civil beredskap, informationssäkerhet, dataskydd och samordning mot hot och våld.
Vi erbjuder dig:
• att få arbeta inom ett spännande och högaktuellt område
• att vara med och bidra till Luleå kommuns informationssäkerhetsarbete
• ett analytiskt och kreativt arbete där du tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor löser utmaningar
• ett varierande arbete som präglas av samarbete med interna och externa parter
• goda möjligheter att påverka såväl kommunens arbete som ditt eget arbetssätt
• goda möjligheter till kompetensutveckling
• sist men inte minst; att arbeta i en positiv, öppen, prestigelös och stöttande miljö med mycket glädje på jobbet
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens, och här får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallningPubliceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Som informationssäkerhetshandläggare blir du en viktig del av kommunens arbete med att utveckla och upprätthålla ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete. Rollen är både operativ och stödjande och har ett fokus på att omsätta styrning och krav till praktiskt genomförande i de verksamheter du stödjer. Du kommer hjälpa verksamheterna att omsätta komplexa krav till något de kan hantera och förstå.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Medverka i utveckling och förvaltning av interna styrdokument, riktlinjer och rutiner inom informationssäkerhet.
• Delta i och stödja genomförandet av riskanalyser och informationsklassificering i verksamheterna.
• Stötta i frågor som rör kravställning, säker informationshantering och efterlevnad av lagar och interna regelverk.
• Delta i projekt och utvecklingsinitiativ där informationssäkerhetskrav behöver identifieras och omhändertas.
• Bidra till uppföljning och förbättring av det systematiska informationssäkerhetsarbetet.
• Planera och genomföra informationsinsatser, utbildningar och presentationer för att stärka kunskap och medvetenhet i organisationen.
I rollen är du med och bygger en långsiktigt hållbar säkerhetskultur där informationssäkerhet är en naturlig del av verksamhetens ansvar och beslutsfattande. Du kommer att arbeta nära och stötta kommunens CISO (Chief Information Security Officer) och ingå i en arbetsgrupp tillsammans med informationssäkerhetssamordnaren och informationssäkerhetshandläggaren, men också jobba med övriga funktioner inom Säkerhet- och beredskapskontoret, IT-roller och kommunens olika verksamheter. Tillsammans kommer ni bidra till att säkerställa att kommunens information hanteras säkert, rättssäkert och effektivt i vardag såväl som i kris.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• gymnasial utbildning med IT-inriktning. Alternativt har du annan utbildning i kombination med för tjänsten relevant arbetslivserfarenhet
• goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av kravställning gällande informationssäkerhet vid upphandling
• erfarenhet av arbete med eller kunskap kring MCF:s metodstöd
• erfarenhet eller kunskap inom områdena offentlighet och sekretess och/eller GDPR
• erfarenhet eller kunskap om principerna för incidenthantering, riskanalys och informationsklassning
För att lyckas och trivas i rollen krävs det att du har hög professionell etik och integritet samt ett starkt intresse för Informationssäkerhet och en vilja att bidra till att upprätthålla och utveckla kommunens arbete inom området. Du behöver vara analytisk och ha förmåga att självständigt strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Du kommer att samverka såväl inom Säkerhet- och beredskapskontoret som med andra verksamheter inom kommunen och externa aktörer, därför är det viktigt att du har god samarbetsförmåga och bidrar positivt i dessa samarbeten. En nyckel till framgång i rollen är också att du kan möta och förstå verksamheters behov och kommunicera på ett pedagogisk sätt både i tal och skrift.
Det kan bli aktuellt med säkerhetsprövning för den som blir aktuell för tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
