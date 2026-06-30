Informationssäkerhetshandläggare - Eskilstuna
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2026-06-30
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Fortifikationsverket söker en informationssäkerhetshandläggare som vill vara med och utveckla vårt arbete inom informationssäkerhet. Med särskilt fokus på IT- och OT-relaterade frågor bidrar du till att stärka myndighetens säkerhetsarbete och skyddet av samhällsviktig verksamhet. Har du hög säkerhetsmedvetenhet, hög integritet och gott omdöme? Då kan det vara dig vi söker – välkommen med din ansökan redan idag.
Din vardag som informationssäkerhetshandläggare
Du arbetar nära verksamheten inom gruppen informationssäkerhet vid enheten för säkerhetsskydd på säkerhetsavdelningen.
Du ingår i ett team där säkerhetsarbetet utvecklas i nära samverkan med verksamheten. Vi arbetar metodisk och analysdrivet för att möta morgondagens hotbild. Arbetet präglas av ett lösningsorienterat arbetssätt med fokus på att skapa konkret nytta och stärka skyddet av Sveriges säkerhet. Du blir en del av en miljö där du har möjlighet att påverka och bidra till utvecklingen av arbetssätt som stärker myndighetens samlade säkerhetsförmåga.
Arbetet utgår från uppdragstaktik och präglas av tillit, ansvarstagande och ett nära samarbete i vardagen.
Vi söker dig som har ett driv inom informationssäkerhetsområdet och vill bidra till att skydda information samtidigt som du möjliggör verksamhetsutveckling. Den här rollen passar både dig som är i början av din karriär och har ett starkt intresse för informationssäkerhet, och dig som har några års erfarenhet inom området. Vi värdesätter olika perspektiv och kommer att anpassa introduktion, stöd och ansvar utifrån din erfarenhet och kompetens.
Som informationssäkerhetshandläggare arbetar du med operativ handläggning inom informationssäkerhetsområdet gentemot myndighetens olika avdelningar, med särskilt fokus på IT- och OT-relaterade frågor. I rollen ingår att lämna rådgivning, hantera säkerhetshändelser och incidenter tillsammans med kollegor, identifiera och klassificera skyddsvärden samt genomföra informationssäkerhetsanalyser av komplexa tekniska system.
Du medverkar i uppföljningar, utbildningar och workshops för att höja kunskap och säkerhetsmedvetandet inom myndigheten utifrån ett analysbaserat arbetssätt samt tar fram lathundar, vägledningar och instruktioner. Rollen omfattar även kravställning och uppföljning inom informationssäkerhetsområdet vid upphandlingar samt medverkan i myndighetens ackrediteringsarbete vid införande av nya informationssystem.
Resor i tjänsten förekommer och är planeringsbara.
Kvalifikationer
Du har relevant eftergymnasial utbildning inom informationssäkerhet, IT-säkerhet eller annat närliggande område, alternativt motsvarande kompetens förvärvad genom arbetslivet.
Det är meriterande om du har några års erfarenhet av informationssäkerhetsarbete samt god förståelse för operativt informationssäkerhetsarbete. Du har kunskap och erfarenhet om samspelet mellan IT och OT.
Det är även meriterande om du har kunskap om AI, speciellt relaterat till informationssäkerhet, god förståelse och erfarenhet av tillämpning av säkerhetsskyddslagen och MCF:s föreskrifter om informationssäkerhet för statliga myndigheter samt standarder så som ISO 27001 med flera.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet och ditt engagemang
För att trivas och lyckas i rollen är du en person som arbetar strukturerat och har förmåga att planera, prioritera och följa upp ditt arbete. Du har ett lösningsorienterat förhållningssätt och drivs av att hitta praktiska och hållbara lösningar på komplexa frågeställningar.
Rollen innebär många kontaktytor, vilket ställer krav på att du har lätt för att skapa och utveckla goda relationer. Du samarbetar väl med andra, skapar förtroende och kommunicerar på ett tydligt och pedagogiskt sätt utifrån mottagarens behov.
Vi ser också att du är stabil och trygg i ditt arbetssätt. Du behåller fokus även när du ställs inför komplexa frågeställningar eller behöver hantera flera frågor parallellt. Du tar ansvar för dina uppgifter, har gott omdöme och bidrar till att omsätta informationssäkerhetskrav till praktiska lösningar i verksamheten.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1500 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och inleds med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Eskilstuna. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV senast den 17 augusti 2026. Personligt brev efterfrågas inte i denna rekrytering. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Intervjuer kommer att ske 4 och 8 september.
Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten
Under semesterperioden kan våra svarstider vara längre än vanligt. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss från och med den 10 augusti. Rekryterande chef informationssäkerhetschef Susanne Lyckfjäll, tel 010-44 45 133 eller rekryteringsspecialist Lovise Bjuvsjö, tel 010-44 45 966. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), https://www.fortifikationsverket.se/
632 17 ESKILSTUNA Arbetsplats
Fortifikationsverket Jobbnummer
9984747