2025-12-19
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Säkerhetsavdelningen befinner sig i en expansiv fas och vi söker nu dig som vill bidra till att förstärka vårt arbete inom informationssäkerhet.
En fråga som är högt prioriterad på myndighetens strategiska agenda.
Migrationsverkets Säkerhetsavdelning är en del av huvudkontoret och har det övergripande ansvaret för säkerhet och beredskap i myndigheten. Vid Säkerhetsavdelningen arbetar experter med informationssäkerhet, fysisk säkerhet, personalsäkerhet, krisberedskap och civilt försvar, internutredning, medarbetarskydd och övriga säkerhetsfrågor inom hela spannet från verksamhetsskydd till säkerhetsskydd. Avdelningen leds av vår säkerhetsdirektör som även sitter med i myndighetens verksledning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som informationssäkerhetsexpert är du en viktig del i en grupp experter inom informationssäkerhet med strategisk inriktning tillsammans med myndighetens informationssäkerhetschef.
Just nu läggs mycket kraft på anpassning till cybersäkerhetslagen samt CER-direktivet och att samordna detta med Migrationsverkets roll som beredskapsmyndighet. I det systematiska arbetet sker nära samverkan inom avdelningen och med andra funktioner inom myndigheten, exempelvis IT-säkerhet, dataskyddsombud och informationsstyrning.
I tjänsten varvas arbete med styrning och uppföljning med stöd till verksamheten, både nationellt och internationellt, exempelvis med myndighetens arbete på ambassader.'
Som expert inom informationssäkerhet kommer du stödja organisationen på flera sätt och i rollen ingår främst att:
utveckla och samordna myndighetens systematiska och riskbaserade informations- och cybersäkerhetsarbete,
driva mindre projekt,
genomföra analyser och utredningar samt dokumentation av dessa,
driva och delta i utbildningsaktiviteter för att främja högt säkerhetsmedvetande och god säkerhetskultur,
samverka med andra myndigheter.
Andra kvalificerade arbetsuppgifter kan förekomma utifrån behov, bakgrund och eget intresse med goda möjligheter att påverka arbetsinnehållet.
Vem är du?
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är strukturerad och tydlig, men samtidigt lyhörd för verksamhetens behov. Du samarbetar väl med andra och har god kommunikativ förmåga. Du kan skapa engagemang och bygga förtroende. Du är strategisk och kan omsätta ledningens mål i det egna arbetet. Vidare levererar du i god tid med hög kvalitet och har förmåga att arbeta självständigt och kan driva egna aktiviteter.
Vi arbetar i en verksamhet där man inte alltid vet hur varje arbetsdag kommer att se ut. Det innebär att vi behöver vara flexibla och hantera vår vardag utifrån olika perspektiv och olika verksamhetsbehov med en helhetssyn för Migrationsverkets och våra sökandes bästa för ögonen.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på gott omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Du som söker har:
Akademisk utbildning inom relevant område eller annan utbildning i kombination med yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för rollen
Flera års erfarenhet av arbete med informationssäkerhet
Erfarenhet av att planera och genomföra informationsklassningar och riskanalyser
God kunskap om lagar, förordningar, föreskrifter och relevanta standarder inom säkerhetsområdet
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har erfarenhet eller kunskap inom:
Uppföljning av informationssäkerhetsarbete
Arbete med revision eller utbildning
Arbete med upphandling/anskaffning
Offentlighets- och sekretesslagstiftningen samt dataskyddslagstiftning
Arbete med IT-säkerhet
Offentlig verksamhet eller myndighetssamverkan
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidare med inledande 6 månader provanställning
Arbetstider: Kontorsarbetstid alt. förtroendearbetstid
Placering: Norrköping eller Stockholm
Tillträde: Enligt överenskommelse
Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras. Utifrån detta föreligger krav på svenskt medborgarskap. Anställningen förutsätter en godkänd säkerhetsprövning.
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 18 januari 2026. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
_________________________________________________________________________________________________________
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MVA-2025-00413". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163) Arbetsplats
Migrationsverket, Huvudkontor, Säkerhetsavdelningen Kontakt
Caroline Van der Vliet 010-2037700 Jobbnummer
9658040