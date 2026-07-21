Informationssäkerhetsansvarig till Energiföretagen
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Vill du ta ansvar för informationssäkerhet, dataskydd och GDPR i en samhällsviktig organisation och vara en central del i att driva utvecklingen framåt? Här får du chansen att påverka, förbättra och göra verklig skillnad!Publiceringsdatum2026-07-21Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Energiföretagen Sverige.Om företaget
Energiföretagen Sverige är branschorganisationen för el-, värme- och kylföretag i Sverige. Organisationen samlar en stor del av energibranschens aktörer och fungerar som en central röst i frågor som rör energisystemets utveckling, regelverk och omställning till ett fossilfritt samhälle.
Medlemsföretagen ansvarar för produktion, distribution och handel av energi och arbetar tillsammans mot visionen "Hållbar energi för alla, alltid". I takt med att energisystemet genomgår en omfattande omställning blir frågor kopplade till informationssäkerhet, dataskydd och regelefterlevnad allt viktigare, både för organisationen och för branschen i stort.
Här blir du en del av en organisation där experter inom bland annat energimarknad, policy, teknik och affärsutveckling arbetar tillsammans. Arbetet sker nära verksamheten med många kontaktytor, både internt och externt, där du samverkar med kollegor, medlemsföretag och andra aktörer inom energi-Sverige.Dina arbetsuppgifter
Som Informationssäkerhetsansvarig har du ett övergripande ansvar för organisationens arbete inom informationssäkerhet och dataskydd. Du fungerar som dataskyddsansvarig och säkerställer att verksamheten uppfyller gällande regelverk, samtidigt som du utvecklar arbetssätt, strukturer och styrning inom området.
Du arbetar nära IT och övriga delar av verksamheten där du fungerar som stöd, rådgivare och kravställare. Rollen innebär att både identifiera förbättringsområden och driva åtgärder, med ett tydligt mandat att säkerställa efterlevnad.
Rollen kombinerar strategiskt arbete med operativt genomförande, från att utveckla ramverk till att genomföra kontroller och hantera löpande inkommande frågor.
I dina ansvarsområden ingår bland annat att:
Driva och vidareutveckla organisationens GDPR-arbete samt säkerställa efterlevnad
Ansvara för ISMS (Stratsys), inklusive implementering, förvaltning och utveckling
Driva, implementera och vidareutveckla processer kopplade till ISO 27001
Genomföra kontroller, följa upp efterlevnad och driva förbättringsåtgärder
Stötta verksamheten i informationssäkerhets- och dataskyddsfrågor
Hantera inkommande ärenden från medlemsföretag och externa parter i regulatoriska frågor, exempelvis NIS2
Omvärldsbevaka och identifiera behov av utveckling inom området
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Eftergymnasial utbildning inom IT, informationssäkerhet, juridik eller motsvarande
Minst 3års erfarenhet inom informationssäkerhet och GDPR
Erfarenhet av ISO 27001 eller liknande ramverk
Erfarenhet av att självständigt driva arbete inom informationssäkerhet och dataskydd
Mycket god svenska och god engelska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av roll som DPO/DSA
Erfarenhet från regulatoriskt styrda verksamheter
Certifieringar inom informationssäkerhet/dataskydd
Erfarenhet av ISMS, specifikt Stratsys
Erfarenhet kopplat till NIS2/CSL
För att lyckas i rollen arbetar du både självständigt och i nära samarbete med andra. Du tar ansvar för att driva ditt arbete framåt, strukturerar upp det som behöver göras och följer upp att det blir genomfört.
Du är analytisk och kan växla mellan helhet och detaljer när du bedömer risker och behov. Samtidigt är du trygg i din kompetens och står för dina bedömningar, även när det innebär att ställa krav på verksamheten.
Din kommunikativa sida innebär att du kan förklara komplexa frågor på ett sätt som gör dem begripliga för alla, internt såväl som externt. Du bygger förtroende och får med dig organisationen i frågor som rör informationssäkerhet och dataskydd.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Stockholm Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Brillante Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7903010-2108923". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Hornsbruksgatan 28 (visa karta
)
117 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
10007942