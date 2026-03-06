Informationssäkerhetsansvarig (Sverige)
2026-03-06
Företagsbeskrivning
Statkraft är ett ledande företag inom vattenkraft internationellt, Europas största leverantör av förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar vattenkraft, vindkraft, solkraft, gaskraft och levererar fjärrvärme. Statkraft är en global marknadsaktör inom energihandel och har cirka 7000 anställda i fler än 20 länder. Läs mer på statkraft.se
I Sverige blir du del av en verksamhet som hanterar kritisk infrastruktur och bidrar till trygg energiförsörjning. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö med kompetens, ansvar och innovation som ledord.
Hos oss får du möjlighet att:
Ta ägarskap för utvecklingen av informationssäkerhet i Sverige
Bidra till robusta och framtidssäkra säkerhetslösningar
Samverka över gränser och med några av branschens skarpaste experter
Utvecklas i en värderingsstyrd och internationell miljö
Om rollen
Som Informationssäkerhetsansvarig ansvarar du för att samordna och driva informationssäkerhetsarbetet inom Statkraft Sverige. Rollen innebär nära samarbete med säkerhetsskyddschef, biträdande säkerhetsskyddschef och IT-säkerhetschef. Du implementerar koncernens riktlinjer, vidareutvecklar rutiner och säkerställer att verksamheten följer lagar och förordningar samt arbetar strukturerat och proaktivt med informationssäkerhet.
Som Informationssäkerhetsansvarig kommer du att:
Samordna och leda informationssäkerhetsarbetet i Sverige enligt koncernens riktlinjer och standarder samt följer gällande lagar och förordningar.
Genomföra och utveckla informationsklassning samt vidareutveckla rutiner för klassificering och hantering (CIA-modellen)
Säkerställa efterlevnad av ISO 27001, GDPR, ISMS och NIS2 i nära samverkan med centrala funktioner
Genomföra utbildningar och driva informationssäkerhetsmedvetenhet i organisationen
Samverka med IT-säkerhetsansvariga kring informationssäkerhet i OT-system och tekniska miljöer
Följa utvecklingen inom informationssäkerhet och initiera förbättringsåtgärder
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning inom säkerhetsskydd eller motsvarande erfarenhet
Minst 1,5-3 års erfarenhet av informationssäkerhet
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
God förståelse för modern IT-arkitektur samt vana att arbeta i Microsoft Office/365
Det är meriterande om du har:
Kunskap om säkerhetsskyddslagen och cybersäkerhetslagstiftning
Erfarenhet av kravställning mot IT- och OT-miljöer
Erfarenhet från energibranschen eller annan anläggningstung verksamhet
Vem du är
Du är en engagerad, självgående och strukturerad person med god kommunikativ förmåga. Du samarbetar väl med andra, har helhetssyn och ett affärsmässigt förhållningssätt. Du tar initiativ, driver arbetet framåt och skapar trygghet i dina beslut.
Ytterligare information
Placering: Sollefteå i första hand, alternativt annan Statkraft-ort i Sverige för rätt kandidat (t.ex. Stockholm, Laholm, Östersund, Örnsköldsvik m.fl.)
Anställning: Tillsvidare, 100 %
Sista ansökningsdatum: 23.03.2026
Kontakt person:
För frågor om rollen är du välkommen att kontakta Anders Hildebertzon, VP Technical Management Chef, på telefon +46 70-316 12 32, eller Jim Hedström, Security Manager, på telefon +46 73-800 55 02.
För frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Carita Eriksson, Talent Acquisition Advisor på caritalinda.eriksson@statkraft.com
Facklig representant: Akademikerföreningen: Kjell Stenklyft 076-768 20 42, Unionen: Roger Holmqvist 070-316 12 29.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statkraft Sverige AB
(org.nr 556730-7904)
881 52 SOLLEFTEÅ Jobbnummer
9782781