Informationssäkerhetsansvarig (hybrid)
2026-01-23
Vill du bidra till att accelerera Vinnovas digitaliseringsresa? Är du bra på att skapa engagemang och driva frågor med hjälp av andra specialiserade kollegor? Uppskattar du omväxling i arbetet? Då kan det här vara tjänsten för dig.
Vi erbjuder
Digitalisering är ett av våra prioriterade områden där verksamheten ska ta stora kliv de närmaste åren - exempelvis genom utbildningsinsatser, öka graden av automation, införa fler AI-lösningar samt ersätta nuvarande system för ärendehantering.
Vår vision är att vara Sveriges mest attraktiva statliga arbetsgivare. Hos oss får du bland annat,
• goda möjligheter till kompetensutveckling och lärande i vardagen
• generös friskvård
• ett brett utbud av personalaktiviteter
Vi sitter i moderna lokaler i centrala Stockholm och har en öppen, innovativ och samarbetsorienterad kultur. Läs gärna mer om oss och vårt arbetsgivarerbjudande här
Rollbeskrivning
I denna roll arbetar du nära verksamheten och är vår specialist inom informationssäkerhet. Du blir en viktig rådgivare i myndighetsövergripande initiativ och får arbeta både strategiskt och operativt.
Som informationssäkerhetsansvarig är du en nyckelperson i vårt digitaliseringsarbete. Arbetet omfattar såväl utveckling som förvaltning med arbetsuppgifter såsom att:
• Aktivt leda förvaltning och utveckling av vårt ledningssystem för informationssäkerhet (LIS), inklusive anpassning till nya regelverk, exempelvis cybersäkerhetslagen.
• Projektleda och administrera aktiviteter kopplade till informationssäkerhet och dataskydd - bland annat informationsklassning och utvecklingsinsatser via de utvecklingståg som drivs inom ramen för vårt agila ramverk.
• Säkerställa att policier, riktlinjer och instruktioner för informationssäkerhet är aktuella och effektiva.
• Ge stöd och rådgivning till chefer, medarbetare, ledning och styrelse.
• Planera, genomföra och följa upp utbildningsinsatser.
• Omvärldsbevaka trender, regelverk och teknikutveckling.
• Arbeta systematiskt med avvikelse- och incidenthantering.
• Följa upp och rapportera revisioner.
Du rapporterar till avdelningschef för Verksamhetsutveckling och stöd. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp tillsammans med enhetscheferna för Datadriven utveckling, Ekonomi, HR, IT, Juridik samt Processutveckling och utvärdering.
KvalifikationskravPubliceringsdatum2026-01-23Utbildningsbakgrund
• Akademisk utbildning inom informationssäkerhet, IT-säkerhet eller liknande, alternativt annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.Erfarenheter
• Minst sju års erfarenhet av informationssäkerhetsarbete.
• Erfarenhet av att leda och ansvara för informationssäkerhetsfrågor.
Språkkunskaper
• Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
• Goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
Meriterande kvalifikationer
• Kunskaper eller certifieringar inom informationssäkerhet och digitalisering, exempelvis ISO 27001, SAFe, PM3, ITIL, NIS-direktivet och cybersäkerhetslagen.
• Kunskaper inom risk och kontinuitet, exempelvis ISO 22301, SORA
• Arbetslivserfarenhet från liknande roll i offentlig sektor.Dina personliga egenskaper
När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper, förmågor och motivation.
Vi söker dig som är trygg i din roll, arbetar strukturerat och har hög integritet. Du har förmåga att omsätta din kompetens inom informationssäkerhet genom att snabbt sätta dig in i och förstå olika verksamheters förutsättningar och problemställningar. I samarbetet med andra är du öppen och lyhörd och du motiveras av utveckling och förändring.
Du har också förmåga att växla mellan strategiska perspektiv och operativt arbete, samt att driva frågor och skapa framdrift tillsammans med andra, även utan ett formellt personalansvar.
Vinnova är en lärande organisation och vi ser gärna att även du delar med dig av dina idéer och kunskaper. Våra värderingar: respekt, ansvarstagande och mod genomsyrar ditt dagliga arbete.
Placering
Vi tillämpar hybridarbete, där våra medarbetare har möjlighet att kombinera arbete hemifrån och på kontoret. Minst hälften av arbetstiden ska förläggas till vårt aktivitetsbaserade kontor på Mäster Samuelsgatan 56, som ligger ett par minuters promenad från Stockholms centralstation.
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning och vi tillämpar sex månaders provanställning.Ersättning
Lönen bedöms ligga i spannet 65 000 - 70 000 kr/månad och sätts individuellt utifrån förtjänst och skicklighet samt den sökandes erfarenhet och kvalifikationer.
Om Vinnova
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi öppnar upp för innovation som ger hållbara lösningar och stärker svensk konkurrenskraft. Läs mer på vinnova.seKontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Daniel Rencrantz, förvaltningsdirektör och avdelningschef, via e-post daniel.rencrantz@vinnova.se
Vi avböjer all rekryterings- och annonseringshjälp.Facklig kontakt
Företrädare för ST är Jonathan Nylander 08-473 3024. För SACO är det Karin Stenström 08-473 3152.Så ansöker du
Välkommen att ansöka till oss via vår rekryteringsportal senast 2026-02-12. Inför att du skickar in din ansökan vill vi att du läser informationen om vår rekryteringsprocess här och bisysslor här
Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och de kvaliteter som kulturell och etnisk mångfald tillför verksamheten.
Vinnova arbetar kompetensbaserat för att främja en objektiv och icke-diskriminerande rekryteringsprocess. Detta innebär bland annat att du inte ska skicka in ett personligt brev och att du kan komma att få göra arbetspsykologiska tester i den här rekryteringen. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Verket För Innovationssystem
(org.nr 202100-5216), http://www.vinnova.se Arbetsplats
Vinnova Jobbnummer
9702551