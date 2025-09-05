Informationssäkerhetsansvarig (ciso)
2025-09-05
Publiceringsdatum2025-09-05
Informationssäkerhetsansvarig (CISO) har en nyckelroll inom Trollhättans stads strategiska arbete för att tillvarata digitaliseringens möjligheter och skapa förutsättningar för trygg och hållbar verksamhetsutveckling.
Rollen som informationssäkerhetsansvarig finns placerat centralt inom vårt administrativa kontor på kommunstyrelsens förvaltning.Dina arbetsuppgifter
Det huvudsakliga fokuset för informationssäkerhetsansvarig är att leda och samordna informationssäkerhetsarbetet inom organisationen med fokus på den strategiska ledningen och kontroll av efterlevnad.
Informationssäkerhetsansvarig arbetar med alla förvaltningar i Trollhättans stad samt samverkar med stadens bolag.
Du ingår i team med en informationssäkerhetsspecialist som har i uppdrag att stötta fyra av stadens sju förvaltningar i informationssäkerhetsarbetet. Inom stadens förvaltningar har alla utsedda informationssäkerhetssamordnare som ingår i ett nätverk, detta nätverk samordnas och leds av Informationssäkerhetsansvarig.
Informationssäkerhetsansvarig håller samman det koncernövergripande informationssäkerhetsrådet som är ett nätverk för samverkan med stadens bolag och förbund.
I uppdraget krävs ett nära samarbete med nyckelfunktioner på kontoret för digitalisering och IT för rådgivning och aktivt bidragande i strategiska utvecklingsprojekt. Informationssäkerhetsansvarig har även i uppdrag att tillsammans med verksamheten identifiera behov kopplat till IT-säkerhetsarbetet, vilket leds av IT-säkerhetsansvarig.
Av stor vikt är också en samverkan med avdelningen för trygghet och säkerhet i frågor som rör säkerhetsskydd, krisberedskap, krissamverkan, kontinuitet och fysisk säkerhet.
Huvuduppgifterna i uppdraget är:
• Planera, leda och samordna organisationens övergripande informationssäkerhetsarbete
• Implementering och utveckling av LIS (ledningssystem för informationssäkerhet) samt stötta verksamheterna i införandet
• Utvärdera och följa upp resultat inom området
• Samordna stadens nätverk för informationssäkerhet
• Förvalta och vidareutveckla koncernsamverkan för informationssäkerhet
• Delta i samordning av informationssäkerhetsarbetet med IT-säkerhetsarbetet och säkerhetsarbetet i stort
• Omvärldsbevaka informationssäkerhetsfrågor och ständigt utveckla egen kompetens
• Skapa och bibehålla relevanta kontakter och nätverk inom branschen
• Hantera, utreda och vara stöd vid informationssäkerhetsincidenter
• Delta i stadens kontinuitetsarbete
• Utbilda och medvetandegöra verksamheterna i informationssäkerhetsfrågor
• Förvalta systemstöd för informationssäkerhet
• Samverka med och vara stadens kontaktperson gentemot Dataskyddsombudet samt hantera samordningsfrågor kring dataskyddsarbetet
Utöver ovanstående kan andra arbetsuppgifter förekomma utifrån organisationens behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst treårig högskole-/universitetsutbildning, annan utbildning som bedöms relevant eller som har motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt.
För att lyckas i denna roll krävs minst ett års arbetslivserfarenhet inom informationssäkerhetsområdet. Särskilt meriterande är tidigare erfarenhet av arbete som CISO eller motsvarande roll.
Som person är du självgående, driven, ansvarstagande och har ett engagemang och en vilja att skapa förutsättningar för en trygg och informationssäker digital utveckling. Du är lyhörd, nyfiken och trivs med att arbeta självständigt, driva egna processer och implementera dina idéer. Rollen innebär många kontakter både internt och externt vilket gör att dina förmågor inom kommunikation, samarbete och pedagogik blir viktiga.
Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsinformation
Befattningen är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen kommer att genomföras före anställning.
Vi erbjuder flexibel arbetstid, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag. Gångavstånd från Trollhättans station vilket innebär goda pendlingsmöjligheter.
Som hjälp i rekryteringen kan personlighets- och kapacitetstester bli aktuella.
Välkommen med din ansökan!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Ersättning
