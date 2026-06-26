Informationsledare till 1.Divisionsstaben
Försvarsmakten / Militärjobb / Skövde Visa alla militärjobb i Skövde
2026-06-26
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Vill du driva informationsledningen i skarpa stabsoperationer och säkra förbandets ledningsförmåga?
Vi söker en drivande och strukturerad Informationsledare till 1.Divisionsstaben i Skövde. Rollen innebär ett övergripande funktionsansvar för stabens informationsflöden, digitala miljöer och ledningssystem, där kvalificerat stabsarbete utgör en del av din vardag.Publiceringsdatum2026-06-26Om tjänsten
Som informationsledare planerar, leder och samordnar du processer för stabens informationshantering. Du ingår i staben och deltar aktivt i lednings- och planeringsarbetet. Du stödjer stabschefen och förbandsledningen med att utarbeta beslutsunderlag, operationsplaner och stående order samt ser till att stabsmedlemmarna har rätt information i rätt tid i rätt system.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Informationsledning: Planera, leda och ge administrativa styrningar för hur förbandets ledningsstödsystem ska nyttjas och struktureras.
Stadsarbete: Delta i och leda interna beredningar, utarbeta orderverk samt stödja i försvarsplaneringen under övning och instas.
Systemansvar: Säkerställa funktionalitet, struktur och metadata i stabens samarbetsytor och inforamtionssystem.
Säkerhet och utbildning: Utbilda stabmedlemmar i informationshantering samt säkerställa att gällande lagar, säkerhetsskydd och signalskyddskrav följs
Vi söker dig som har:Kvalifikationer
Examen som yrkesofficer (OF1-OF3/SO6-SO8) eller akademisk examen( t.ex. systemvetenskap, informatik, kommunikation) kombinerat med gedigen militär stabsbakgrund.
God kännedom om Försvarsmaktens stabsmetodik och ledningsstödssystem.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.
B-körkort(manuellt växlad)
Meriterande
Erfarenhet av stabsarbete på bataljons, -regements- eller högre stabsnivå.
Godkänd utbildning inom informationsledning (InfoL) eller signalskydd.
Erfarenhet av samverkan inom ramen för internationella insatser eller Nato-integrationDina personliga egenskaper
Vi söker en prestigslös och lösningsorienterad person med hög social förmåga som tivs med att arbeta i en dynamisk stabsmiljö. Tjänsten kräver ett högt säkerhetsmedvetande, stark analytisk förmåga samt flexibilitet då arbetsbördan styrs av det operativa läget. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid, Tjänsteresor samt kvälls- och helgtjänstgöring under övningar förekommer.
Arbetsort: Skövde
För information om tjänsten kontakta:
Övlt Tobias Hagstedt, tobias.hagstedt@mil.se
0709-12 41 38
För information om rekryteringsprocessen kontaka:
Emma Eklund, Pers emma.x.eklund@mil.se
0703- 29 35 57
Fackliga representanter:
OFR/O Freddy Wozny 0500- 465 000
Försvarsförbundet Britt Dahlman 0500- 465 000
SEKO Crister Florin 0500- 465 000Så ansöker du
Välkommen med din ansökan CV och personligtbrev senast 2026-08-09.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Markstridsskolan är en armégemensam skola för utveckling, utbildning och träning av arméns krigsförband. Markstridsskolan utbildar officerare och specialistofficerare, planerar och genomför övningar och tränar krigsförbanden i avancerade stridsträningsanläggningar.
I nära samarbete med arméstaben och övriga förband utvecklar Markstridsskolan typförband, förmågor, metoder och materiel. Inom ramen för hela Försvarsmaktens tillväxt spelar Markstridsskolan en viktig roll i den pågående moderniseringen av armén.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass.
Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Varje tjänst som är tillsvidare inleds med 6 månaders provanställning, så till vida du inte redan är anställd i Försvarsmakten.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
541 29 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9981963