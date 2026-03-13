Informationshanterare på deltid
Randstad AB / Bibliotekariejobb / Sollentuna
2026-03-13
Publiceringsdatum2026-03-13Dina arbetsuppgifter
För kunds räkning söker vi nu en social och samarbetsvillig konsult inom informationshantering. Uppdraget omfattar 20 timmar i veckan med flexibilitet kring arbetstidens förläggning. Start sker så snart som möjligt och sträcker sig initialt till sista juni, med goda chanser till förlängning. Du kommer att arbeta i en mycket trevlig och välkomnande atmosfär i norra Stockholm.
Ansvarsområden
Driva och färdigställa befintliga planer för dokument- och informationshantering
Granska och administrera PUB-avtal kopplade till digitala lärplattformar och skolsystem
Handlägga och ta fram registerutdrag enligt GDPR via relevanta verksamhetssystem
Genomföra sekretessprövningar
Eventuellt stöd i arkivfrågorKvalifikationer
Yrkeserfarenhet inom informationshantering i offentlig sektor
Mycket god kunskap om OSL, TF, GDPR, FL och Arkivlagen
God förståelse för informationskartläggning, processer, flöden, gallring och bevarande.
Kunskap om avtalsfrågor och självständig förmåga att hantera PUB-avtal.
Förmåga att ge rådgivning och utbildning till verksamheten i frågor om dokumenthantering och dataskydd
Förmåga att utreda och sammanställa incidentrapporteringOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
191 47 SOLLENTUNA
