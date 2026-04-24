Informationsförvaltare till Härjedalens kommun
I Härjedalens kommunkoncern arbetar 1000 anställda. Här förvaltar och utvecklar vi några av samhällets viktigaste uppdrag: barns lärande, god omsorg och hållbar samhällsutveckling. För att vi ska lyckas med vårt gemensamma uppdrag behöver vi ledare och medarbetare med stort engagemang och mod. Medarbetarskapet är en viktig del för att vi ska vara framgångsrika i våra uppdrag och grundar sig i kommunens värdegrund:
• Jag är här för dem som bor, verkar i eller besöker Härjedalen.
• Jag har ett professionellt förhållningssätt och möter alla med respekt.
• Jag ser möjligheter och vill förbättra vår verksamhet.
Tjänsten är placerad vid kansliet inom kommunledningsförvaltningen. Kansliet har en samordnings- och servicefunktion och består av flera verksamheter som tillsammans tillgodoser interna och externa behov av informationsförsörjning för att möjliggöra politiska uppdrag, verkställighet, demokratiskt inflytande och offentlighetsinsyn. Verksamheter som ingår i kansliet är nämndadministration, registratur, centralarkiv, kommunikation, säkerhet och administration.
Vi ber dig bifoga CV och ett personligt brev när du registrerar din ansökan. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
• Ha en nyckelroll i att säkerställa att kommunen hanterar information enligt rådande regelverk, interna styrdokument, och offentlighetsprincipen. Fokus ligger på korrekt informationshantering vilket innefattar kontroll av diarieföring, utlämnande av allmänna handlingar och utveckling av informationshantering med fokus på informationssäkerhet.
• Övergripande ansvar för kommunens informationshanteringsplan.
• Ansvara för arkivering och gallring av kommunens informationshanteringssystem.
• Utveckla och effektivisera digitala informationsflöden samt ställa krav på IT-stöd (så de stödjer arbetsprocesserna på ett effektivt, säkert och lagligt sätt).
• Samordna och skicka vidare information till olika delar av kommunen.
• Ingå i valadministrationen.
• Systemförvaltning för utvalda övergripande verksamhetssystem.
• Driva och genomföra olika typer av utvecklingsuppdrag kopplade till systemet och närliggande arbetssätt.
• Hantera behörigheter och utbildar användare i systemets funktioner.
• Delta i tester, releaser och uppdateringar i dialog med både IT-enheten och systemleverantör.
• Ta fram handledningar samt implementerar och kommunicerar förändringar till användarna.
Självklart har du en hög säkerhetsmedvetenhet. KvalifikationerKvalifikationer
• Akademisk utbildning inom relevant lagstiftning samt kommunal- och förvaltningsrätt eller motsvarande kunskaper som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• God kunskap i svenska.
Meriterande:
• Erfarenhet av liknande arbete, gärna inom offentlig förvaltning.
• God vana av digitala system.
• B-körkort.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Dina personliga egenskaper
• Du arbetar strukturerat och tydligt, med ett välutvecklat sinne för ordning.
• Du har god samarbetsförmåga, skapar förtroendefulla relationer och bidrar till ett öppet arbetsklimat. Du är utvecklingsinriktad och har erfarenhet av att driva förändringsarbete.
• Du trivs i en roll där samverkan är central och har lätt för att bygga och underhålla relationer.
Vi erbjuder
• Friskvårdsbidrag samt möjlighet till friskvårdstimme, då vi ser hälsa och hållbar arbetsmiljö som en viktig del för att trivas och må bra på arbetet.
Vi kan erbjuda dig ett stimulerande arbete med stora utvecklingsmöjligheter, där du tillsammans med dina kollegor inom den egna avdelningen kommer att arbeta för koncernens bästa.
Vi strävar efter att bygga ett team där kreativitet och samarbete är viktigt och där vi tillsammans jobbar för att skapa en attraktiv arbetsplats där vi trivs på arbetet. Uppdraget är en viktig del i Härjedalens framtida utveckling!
Kontaktinformation
Örjan Folkesson, Kommunchef 0680 - 177 22, orjan.folkesson@herjedalen.se
Kicki Jonasson, Fackligt ombud Vision, 0680 - 163 67, kicki.jonasson@herjedalen.se
Arbetsplats
Sveg
Viktig information:
Arbetsgivare: Härjedalens kommun
Ref.nr: 5117882951
Tjänstens omfattning: 100%
Tillsvidareanställning med ev. provanställning
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härjedalens kommun
https://www.herjedalen.se/
Medborgarhuset (visa karta
)
842 80 SVEG
För detta jobb krävs körkort.
Fackligt ombud Vision
Kicki Jonasson kicki.jonasson@herjedalen.se 0680-16367
