Informationsförvaltare
Karlstads kommun / Elektrikerjobb / Karlstad Visa alla elektrikerjobb i Karlstad
2026-07-16
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-16Beskrivning
Vill du vara med och säkerställa att vår VA-verksamhet har korrekt, tillgänglig och kvalitetssäkrad eldokumentation? Nu söker vi en noggrann och engagerad informationsförvaltare som vill ta ansvar för att utveckla och förvalta vår dokumentationshantering inom el-området.
VA-avdelningen ser till att Karlstadsborna varje dag har rent vatten i kranen och ett tryggt avloppssystem – ett samhällsviktigt uppdrag som ständigt utvecklas. Tjänsten är placerad på enheten Teknik VA och tillsammans med 16 engagerade kollegor ansvarar vi för el, automation och underhåll av kommunens dricksvatten- och avloppsanläggningar. Vi ligger i teknisk framkant och har ett starkt lag där kunskapsdelning, utveckling och arbetsglädje står i centrum.
Från den 1 januari 2027 blir VA-verksamheten en del av Karlstadsregionens Vatten vilket innebär spännande möjligheter att bidra till utvecklingen av framtida arbetssätt och informationshantering inom en större VA-organisation.Dina arbetsuppgifter
Som informationsförvaltare blir du en nyckelperson i arbetet med att skapa och upprätthålla struktur, ordning och kvalitet i vår tekniska dokumentation inom el och automation.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
Mottagning, kvalitetssäkring och förvaltning av teknisk dokumentation
Samordning av relationshandlingar och dokumentleveranser
Arkivering och distribution av dokument
Framtagande och utveckling av rutiner, arbetssätt och riktlinjer
Utveckling av informationsstrukturer och dokumenthantering
Stöd till verksamheten i frågor som rör teknisk dokumentation och anläggningsinformation
Du arbetar nära våra elingenjörer, el- och instrumenttekniker samt projektledare. Du samarbetar också med avdelningens övriga informationsförvaltare för att tillsammans säkerställa att vår anläggningsinformation är korrekt, relevant, säker och tillgänglig.
Rollen innebär ett stort eget ansvar och passar dig som trivs med att arbeta självständigt, ta initiativ och långsiktigt utveckla ditt ansvarsområde.Kvalifikationer
Vi söker dig som minst har en teknisk gymnasieutbildning eller YH-utbildning, gärna med inriktning mot el, automation och som har yrkeslivserfarenhet inom området.
Du har god systemvana och erfarenhet av att arbeta strukturerat med teknisk information, dokumentation eller anläggningsdata. Vi ser gärna att du är van att tolka tekniska ritningar och dokumentation.
Erfarenhet från el- och automationsområdet är starkt meriterande. Har du vana av att läsa elritningar, kretsscheman eller annan teknisk dokumentation inom området är det en särskild fördel. Det är också meriterande om du har arbetat med CAD-miljöer, dokumentstyrning, informationsförvaltning eller dokumenthanteringssystem. Erfarenhet av Ides Master Concept, HxGN EAM eller liknande system är också meriterande.
Som person är du strukturerad, noggrann och självgående. Du trivs med att skapa ordning, ta initiativ och driva förbättringar över tid. För att lyckas i rollen behöver du ha lätt för att samarbeta med andra samtidigt som du är bekväm med att självständigt ansvara för och utveckla ditt område.
B-körkort krävs.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under rekryteringsperioden.
Som en del av rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll på slutkandidat.
Vi erbjuder
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Karlstads kommun på karlstad.se/jobbahososs
Information om lönenivåer hittar du här (välj "Se lönestatistik"). Den här rekryteringen rör AID-kod 151013.
Varmt välkommen med din ansökan!
När du söker jobb hos oss kommer du att få ange ditt CV samt svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Det innebär att du inte ska bifoga ett personligt brev som en del av din ansökan.
Om Karlstads kommun
Teknik- och fastighets¬förvaltningen, med cirka 600 anställda, ansvarar för en trygg och vacker miljö, kommunens dricksvatten, gator, parker, lekplatser, skogsmark och intern service. Förvaltningen utvecklar också infrastruktur, kommunala fastigheter och har hand om kommunens naturområden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystemoch inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads Kommun
(org.nr 212000-1850)
Västra torggatan 26 (visa karta
)
651 84 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Teknik- och fastighetsförvaltningen, VA-avdelningen Kontakt
enhetschef
Carl Pålsson carl.palsson@karlstad.se 0545402086 Jobbnummer
10004000