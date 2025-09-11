Informationsarkitekt till Karolinska Universitetssjukhuset
2025-09-11
Vill du vara med och forma framtidens informations- och IT-arkitektur inom hälso- och sjukvården? Vi söker nu en ny kollega till vårt team på Karolinska Universitetssjukhuset.
Varmt välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
möjlighet att arbeta i en central och strategisk roll med stort inflytande
en dynamisk och innovativ arbetsmiljö där samarbete och utveckling står i fokus
chans att bidra till och forma framtidens IT-arkitektur
kompetensutveckling och kontinuerligt lärande
en kultur som värdesätter nytänkande och kunskapsdelning.
Publiceringsdatum2025-09-11Om tjänsten
I rollen kommer du att arbeta nära verksamheten, arkitekter och en rad andra roller inom IT, med fokus på att utveckla och implementera en ändamålsenlig och hållbar arkitektur. Hos oss får du möjlighet att påverka på riktigt och delta i olika typer av arbeten, så som att analysera informationsbehov till att forma framtidens dataplattformar och informationsflöden.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av att:
utveckla och implementera strategier för informationsarkitektur och Enterprise arkitektur inom organisationen
ansvara och utveckla arbetssätt och metoder för informationsarkitektur
analysera och dokumentera verksamhetsförmågor samt identifiera förbättringsmöjligheter
skapa och underhålla modeller som beskriver organisationens nuvarande och framtida informations- och IT-arkitektur
stödja projekt och initiativ genom att säkerställa att arkitekturen möter verksamhetens krav.
Du kommer också att ha en central roll i att leda och samarbeta med övriga arkitekter inom IT, där du bidrar till att utveckla en samverkande och innovativ kultur. Lika så kommer du jobba tätt med enheten hälsoinformatik som är ett kompetensteam med hälsoinformatik och informationsarkitekter. Genom att koordinera insatser och dela expertis säkerställer du att arkitekturen i organisationen är sammanhängande och väl integrerad i den teknologiska utvecklingen.
Du kommer vara en del av vårt EA-team, men även andra team där informationsperspektiven behöver stärkas. Allt i syfte att skapa förutsättningar för en datadriven organisation och, i synnerhet, att driva vår resa mot målet att bli en informationscentrisk organisation.
Vi söker dig som
alltid arbetar med helhets i fokus, tar stort ansvar för ditt arbete, för ett strukturerat arbetssätt och ser lösningar på problem
är drivande, vågar ta för dig och ställa frågor
har integritet, är professionell och har en god kommunikativ förmåga som gör att du kan förklara tekniska koncept på ett pedagogiskt sätt för olika målgrupper
har ett prestigelöst sätt och har en god samarbetsförmåga.KvalifikationerKvalifikationer
Relevant examen, exempelvis inom IT, datavetenskap eller informationshantering
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av arbete från en liknande roll
Djup kunskap om informationsmodeller, datastandarder och enterprisearkitekturprinciper
Kunskap och erfarenhet av olika lösningar kring information och data
God analytisk förmåga och vana att arbeta med komplexa system och strukturer
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta med arkitekturramverk, så som TOGAF eller Zachman Framework
Erfarenhet av arbete med verktyg för informationsarkitektur såsom Enterprice Architect
Certifiering inom informationsarkitektur, arkitekturramverk
Erfarenhet av att leda workshops och utbildningar inom områden relaterade till informationsarkitektur och Enterprisearkitektur
Färdigheter inom dataanalys med verktyg som Tableau och erfarenhet av att designa och optimera dataplattformar
Erfarenhet av att integrera olika datakällor, säkerställa datasäkerhet och kvalitet
Erfarenhet av att arbeta med att realisera och arbeta med dataprodukter
Erfarenhet av att koordinera arbetsgrupper eller projektteam inom tekniska områden, med fokus på att skapa goda förutsättningar för samarbete och resultat
Erfarenhet av användning av AI i större organisationer.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier! Ersättning
