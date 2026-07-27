Informationsarkitekt
Folkhälsomyndigheten / Administratörsjobb / Östersund Visa alla administratörsjobb i Östersund
2026-07-27
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Folkhälsomyndigheten söker nu en informationsarkitekt som vill forma framtidens kunskapsstöd och skapa robusta, gemensamma begrepps- och informationsmodeller. Dessa ska göra det möjligt att effektivt nyttja potentialen i data och teknik för analys, insikter och kunskap – allt för ett hållbart folkhälsoarbete.
Vad ska du jobba med?
Hos oss arbetar du i gränslandet mellan verksamhet, information och teknik för hållbar verksamhetsutveckling. Du samarbetar med experter som brinner för att stärka folkhälsan och förbättra livsvillkoren i hela befolkningen. Du bidrar till förflyttningen mot en datacentrisk arkitektur, i enlighet med myndighetens datastrategi.
Du kommer att ingå i IT-enheten och arbeta i nära samverkan med utvecklingsteam, verksamhetsexperter, analytiker, statistiker, informationssäkerhetsspecialister och jurister. Du är en nyckelperson i hur vi utvecklar framtidens folkhälsodata.
Som informationsarkitekt på Folkhälsomyndigheten spelar du en central roll i arbetet med att:
Skapa och underhålla gemensamma begreppsmodeller, informationsmodeller och datastandarder.
Säkra spårbarhet och kvalitet i våra dataflöden.
Bidra till utveckling av evidensbaserade beslutsunderlag, analyser och digitala tjänster.
Stödja våra kärnverksamhetsområden i hur information ska struktureras, delas och användas.
Stärka myndighetens datadrivna arbetssätt, interoperabilitet och informationsstyrning.
Delta i nationella samarbeten med bland annat regioner, kommuner, vårdgivare, laboratorier, andra myndigheter, akademi, forskningsaktörer och näringsliv.
Här får du möjlighet att vara med och leda utvecklingen av myndighetens informationshantering, samt bidra i flera stora projekt som syftar till att förbättra folkhälsan och livsvillkoren. Inledningsvis kommer du att lägga en stor del av din tid i ett av myndighetens stora projekt: RAPID (Real-time Analysis of Public Health Integrated Data) för skalbar och säker övervakning i realtid.
Du kommer att vara en viktig del av myndighetens arkitektråd och arbeta tätt med andra arkitekter och funktioner, såsom utvecklare, datamanagers, arkivarier, jurister och säkerhetsspecialister.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utveckla och förvalta begrepps- och informationsmodeller inom Folkhälsomyndighetens olika kunskapsområden.
Strukturera och modellera informationsflöden, datalivscykler och informationsansvar.
Delta i utvecklings- och förändringsprojekt som expert inom informationsarkitektur.
Bidra med kravställning i projekt som rör data, digitala tjänster eller systemutveckling.
Säkerställa att myndighetens data hanteras enligt principer för datadelning, interoperabilitet, kvalitet och säkerhet.
Stödja arbetet med informationsstyrning, datakatalog, metadata och informationsklassning.
Bidra till myndighetens långsiktiga arkitekturarbete, inklusive samverkan i nationella initiativ.
Visualisera komplex information på ett begripligt sätt, både för tekniska och icke-tekniska målgrupper.
Vem söker vi?
Krav för anställningen:
Relevant akademisk utbildning eller annan utbildning som myndigheten bedömer som likvärdig.
Aktuell erfarenhet av att leda och driva informationsmodellering och informationsarkitektur.
Mycket god kommunikativ förmåga - du kan göra komplex information begriplig och uttrycka dig väl på svenska, både i tal och skrift.
Mycket stor vikt läggs vid:
Personliga egenskaper som en god samarbetsförmåga, är ansvarstagande Du har ett helhetsperspektiv och ett gott bemötande.
Du är analytisk, strukturerad och nyfiken. Du trivs i rollen som möjliggörare -någon som skapar ordning i komplexa informationsmiljöer, bygger gemensamt språk och gillar att arbeta tillsammans med andra.
Kunskap om processer kring datahantering, datakataloger, metadata eller öppna data.
Erfarenhet av att arbeta i större organisationer eller myndigheter.
God förståelse för informationsförvaltning, datakvalitet och informationslivscykler.
Stor vikt läggs vid:
Erfarenhet av interoperabilitet eller ramverk för datahantering, kodverk och övriga standarder (t.ex. FHIR, OMOP, OpenEHR, SNOMED CT, FAIR).
Förmåga att omsätta behov från verksamheten till strukturerade modeller och krav.
Erfarenhet av arbete med folkhälsodata, statistik eller kunskapsstyrning.
Erfarenhet från offentlig sektor.
Vikt läggs vid:
Erfarenhet av informationssäkerhet (till exempel enligt MSB:s riktlinjer).
Erfarenhet av TOGAF, ramverk för företagsarkitektur eller datastyrning.
Vad gör enheten?
Enheten för IT ansvarar för att myndigheten har en säker och tillgänglig it-driftmiljö samt för en effektiv support, förvaltning och modern utveckling av it-system. Enheten ansvarar även för en samordnad och kostnadseffektiv process för inköp av it-relaterad utrustning, licenser och konsulttjänster.
Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Läs mer på vår webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-kultur/
Om anställningen
Du kommer att anställas som handläggare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.
Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Sofia Palmér, telefon 010- 205 22 5.
Fackliga företrädare är för SACO Susanne Fridh, telefon 010-205 23 17, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/jobba-hos-oss/Publiceringsdatum2026-07-27Så ansöker du
Välkommen med din ansökan till befattningen som handläggare hos oss!
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.
Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.
Ansök senast 2026-08-17 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 01805-2026-2.1.1 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Folkhälsomyndigheten
(org.nr 202100-6545), https://www.folkhalsomyndigheten.se
831 40 ÖSTERSUND Jobbnummer
10012051