Informationsarkitekt
2025-09-04
Var med och forma framtidens informationsarkitektur
Är du en erfaren och driven informationsarkitekt? IRM söker dig som konsultmässigt kombinerar gedigen kompetens med förmågan att se informationsstrukturer i ett större sammanhang. Är du dessutom nyfiken, vill bidra till utvecklingen av området och uppskattar att samarbeta för att skapa affärsnytta - då kan du vara den vi söker.
Om rollen
Som informationsarkitekt hos oss kommer du bland annat få möjlighet att:
arbeta som konsult i uppdrag hos våra kunder, ofta i komplexa organisationer.
modellera verksamhet och information med informationsmodeller samt verksamhetskartor.
bidra till utvecklingen av våra utbildningar, seminarier och event.
skriva artiklar och dela kunskap inom området informationsarkitektur.
Vi tror att du
• har erfarenhet av informationsmodellering och gärna verksamhetsarkitektur.
• gillar att förklara och inspirera - i dialog, i klassrum och i skrift.
• kan växla mellan helhet och detalj, strategi och praktik.
• är nyfiken, drivande och vill växa tillsammans med oss.
Om IRM
Sedan 1982 har IRM hjälpt företag och organisationer att utveckla och framtidssäkra sin verksamhet genom informations- och verksamhetsarkitektur, systemutveckling och kompetensutveckling.
Vi är ett konsultbolag med seniora specialister - från informationsarkitekter, verksamhetsarkitekter och verksamhetsutvecklare till lösningsarkitekter, utvecklare och förändringsledare. Tillsammans skapar vi struktur och överblick i komplexa it-landskap, kartlägger informationsflöden och förmågor, och gör det möjligt för våra kunder att fatta välgrundade strategiska beslut.
Vår kultur präglas av kunskapsdelning, öppenhet och engagemang. Som informationsarkitekt på IRM blir du en del av ett team som tror på att information rätt hanterad är en resurs som frigör verksamhetens fulla potential. Hos oss blir du en del av en kultur där kunskap delas, idéer prövas och där vi tillsammans driver utvecklingen framåt.
Intresserad? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
E-post: daniel.winqvist@irm.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare IRM Information Architecture AB
