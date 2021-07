Informationsarkitekt - Göteborgs kommun - Datajobb i Göteborg

Göteborgs kommun / Datajobb / Göteborg2021-07-07Intraservice är Göteborgs Stads interna serviceorganisation. Vår uppgift är att bidra till att göra det enklare att arbeta i Göteborgs Stads olika verksamheter. Vi är inne på en spännande resa med nya uppdrag och ansvarsområden, vilket gör att vi behöver fler kompetenta och engagerade kollegor. Idag är vi drygt 700 anställda.Läs mer om oss på http://www.goteborg.se/intraservice 2021-07-07Vi är Göteborg! Nu behöver vi dig som vill bidra med din specialistkompetens inom Information management och vara stöd till projekt och förvaltning av IT-system samt samordna arkitekturella krav från dessa.Arbetet som informationsarkitekt sker i nära samarbete med verksamhetsarkitekter och lösningsarkitekter och täcker därigenom informationshanteringsfrågor i hela spannet från verksamhet till IT/teknik. Inledningsvis kommer du vara mycket involverad i ett projekt, vars syfte är att ta fram en plattform (en City infomation Platform) där informationen är samlad på ett strukturerat och användbart sätt som gemensam information i staden.Exempel på arbetsuppgifter:agera som kontaktperson mot verksamheten och stötta den i kravformulering/kravställning när det gäller informationshanteringsäkerställa sambandet mellan informationsflöden och verksamhetsprocessersäkerställa att staden följer de riktlinjer för säker informationsdelning som finns nationellt och inom EUarbeta med att ta fram begreppsmodeller och informationsmodellerha ett helhetsperspektiv och kunna analysera frågor utifrån flera infallsvinklar t.ex. verksamhetskrav, säkerhetskrav och krav från andra system och projektha insyn i pågående projekt och stödja projektens samordning samt ansvara för att de hänger ihop ur informationsarkitekturperspektiv.Tjänsten är placerad inom enheten IT applikation och integration som är en av 8 enheter inom verksamhetsområde IT, på Intraservice. Du kommer att få befattningen IT-arkitekt.Vi söker dig som har en utbildning på högskolenivå inom IT-området eller likvärdig kompetens förvärvad på annat sätt. Du har minst 5 års erfarenhet av att arbeta med att driva och leda arkitekturfrågor i en större organisation.Meriterande är om du har:erfarenhet av arbete med Integrationsplattformar och systemintegrationerkunskaper inom DW och BI - Meriterandecertifiering i något vanligt förekommande arkitekturramverk (ex. TOGAF)kompetens eller certifiering i ITILUtöver den tekniska kompetensen lägger vi stor vikt vid dina färdigheter och personliga egenskaper och söker dig som är drivande och initiativkraftig, som ser vad som behöver göras och är duktig på att leda dig själv i ditt arbete. Du slutför saker du påbörjat och ser vikten av att äga hela kedjan inom dina ansvarsområden. Du är en noggrann person som dokumenterar och kvalitetssäkrar innan du släpper ifrån dig färdiga projekt och arbetsuppgifter.Tjänsten innehåller många kontaktytor och du behöver därför vara skicklig på att samarbeta med andra för att utföra uppgifter och nå gemensamma mål. Du kommunicerar dina lösningar till intressenter på ett pedagogiskt sätt. Du är observant och trivs med att förbättra och utveckla samtidigt som du tänker kundnytta och kan konsten att kombinera komplexitet och enkelhet.Som medarbetare på Intraservice delar du självklart stadens gemensamma förhållningssätt:vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt.På Intraservice arbetar du i en kunskapsorganisation som kontinuerligt utvecklas och förändras. Hos oss får du stora möjligheter till kompetensutveckling och kreativt arbete. Vi erbjuder dig flexibel arbetstid för att du ska kunna få balans mellan arbete och privatliv. Intraservice har ett aktivt hälsoarbete och du erbjuds olika friskvårdsförmåner.Vi vill att Intraservice ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi vet att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet. Sedan flera år tillbaka är vi en miljödiplomerad arbetsplats.ÖVRIGTDå vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-08-15Göteborgs kommun5852771