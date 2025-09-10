Informations- och säkerhetssamordnare
2025-09-10
Drivs du av säkerhetsarbete och vill utveckla uppdragen för informationssäkerhetsarbetet samt stärka arbetet med civila beredskapen i kommuner?
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg är en gemensam förvaltning i kommunerna Falköping, Götene, Skara och Tidaholm som leds av en gemensam nämnd med Falköping som värdkommun.
Förvaltningen är navet i säkerhet, kontinuitet och beredskap för våra medlemskommuner. Uppgiften är att stötta medlemskommunerna innan, under och efter oönskade händelser.
Vilka är vi?
På Säkerhets- och beredskapsenheten finns flera medarbetare som arbetar med kommunövergripande arbete inom civil beredskap (krisberedskap och civilt försvar), informationssäkerhet och brottsförebyggande för våra fyra kommuner.
Enheten växer och vi erbjuder dig att bli en medarbetare i ett driftigt team inom säkerhetsområdet med en mycket god och positiv samarbetsförmåga att lösa och se varandras styrkor och utmaningar. Som informations- och säkerhetssamordnare kommer du få stora möjligheterna till utbildning inom områdena och bred erfarenhet och fördelar av våra kommuners samverkan.
Vad kan vi erbjuda dig?
Som informations- och säkerhetssamordnare kommer du främst att arbeta med informationssäkerhet i kommunal verksamhet och kommunalt bolag. Du kommer, leda, driva och utveckla arbetet med informationssäkerhet och civil beredskap vilket innebär strategiskt och operativt arbete som tillsammans stärker kommunernas och samhällets motståndskraft.
Tjänsten som informations- och säkerhetssamordnare omfattar bland annat följande arbetsuppgifter:
- Upprätthålla och utveckla ledningsarbetet för informationssäkerhetsarbetet
- Genomföra och planera för övningar och utbildningar inom informationssäkerhet
- Upprätta, uppdatera och implementera styrdokument
- Genomföra och processleda arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetsplanering och säkerhetsskydd
Vad söker vi hos dig?
- Vi söker dig som har en akademisk examen eller annan utbildning inom säkerhetsområdet eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig för tjänsten.
- Goda kunskaper om ISO 27000
- God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Meriterande om du har:
- Kunskap inom säkerhetsskydd
- Arbetat i offentlig förvaltning
I rollen som informations- och säkerhetssamordnare behöver du ha ett strukturerat arbetssätt, en god administrativ förmåga och att du kan omsätta strategier i operativ verklighet.
Du är lyhörd för verksamhetens behov, är en kreativ problemlösare och anpassar arbetet utifrån verksamheternas förutsättningar. Du har också god förmåga att självständigt planera, driva och fullfölja processer och uppdrag. Du förväntas att kunna planera, informera och leda olika slags processer, utbildningar, övningar och workshops inom informationssäkerhet.
Upplysningar
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning kommer att göras innan anställning. För tjänsten krävs körkortsbehörighet B.
Information om arbetsgivaren
Samhällsskydd mellersta Skaraborg arbetar i skeendet före, under och efter en oönskad händelse inom kommunerna Falköping, Götene, Skara och Tidaholm. Vi är en del av processerna i det breda samhällsskyddsuppdraget och för att stärka vår gemensamma förmåga att hantera samhällsstörningar.
Vi eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för medborgarna. Vi erbjuder ett meningsfullt och viktigt arbete, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor. Publiceringsdatum2025-09-10Övrig information
