Information Security Lead / Senior Sysadmin till Netset
Netset AB / Datajobb / Malmö Visa alla datajobb i Malmö
2026-06-29
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Vill du äga och forma informationssäkerhetsarbetet på ett etablerat techbolag – och samtidigt ha en teknisk grund att stå på? Nu söker vi en Information Security Lead / Senior Sysadmin till vårt kontor i Malmö. Hos oss driver du vårt ISO 27001-arbete, sätter säkerhetsstrategin och blir vår nyckelperson inom informationssäkerhet – både för Netset och i nära samverkan med vår koncern, Movement Software.
Vi har under 25+ år blivit marknadsledare inom B2B- och B2G-handelsmjukvara för IT- och telekombranschen. Vår flaggskeppsplattform Nettailer driver webbshoppar, inköpsflöden och distributörsintegrationer för över 350 IT-återförsäljare – från svenska SME-bolag till globala företag som ATEA, Advania, Telia och Vivicta.
Om rollen
Idag har vi en systemadministratör på plats – nu vill vi bygga ett starkare team med ett tydligare säkerhetsfokus. Som Information Security Lead / Senior Sysadmin får du ett helhetsansvar för vår informationssäkerhet, samtidigt som du tillsammans med din kollega ser till att drift och infrastruktur håller högsta nivå.
Du arbetar tätt ihop med vårt team i Malmö, men samarbetar också nära koncernens centrala IT- och säkerhetsteam för att driva ISO 27001 och övriga ramverk gemensamt, med Netset som ditt primära fokus. Du behöver vara tekniskt kunnig nog att förstå serverpark, patchning och nätverk på djupet – det är just kombinationen av strategisk höjd och teknisk förståelse som gör att du kan säkra balansen mellan stabil drift och högsta säkerhetsnivå.
Dina ansvarsområden inkluderar huvudsakligen:
Informationssäkerhet & Compliance: Äga, driva och vidareutveckla ISO 27001-arbetet på Netset samt säkerställa efterlevnad av relevanta ramverk och regelverk (t.ex. NIS2 och GDPR).
Säkerhetsstrategi & riskanalys: Ta fram, presentera och förvalta informationssäkerhetsstrategin gentemot ledningsgruppen samt genomföra löpande riskanalyser, säkerhetsgranskningar och internrevisioner.
Incident- och sårbarhetshantering: Etablera och förvalta processer för incidenthantering, sårbarhetsanalys och härdning – och vara den som leder arbetet när något händer.
Infrastruktur & drift: Tillsammans med vår sysadmin säkerställa drift, prestandaövervakning och backup av servrar hos våra hostingpartners (mestadels Linux-miljöer) där våra kunders lösningar ligger.
Processförbättringar: Se över, härda och förbättra drift-, patch- och säkerhetsprocesser så att säkerhet är inbyggt i vardagen – inte ett tillägg.
Teknisk rådgivning & arkitektur: Agera eskalationspunkt och säkerhetsrådgivare mot kunders IT-miljöer/leverantörer samt stötta den interna organisationen och utvecklingsteamet i säkerhetsfrågor.
Om dig
För att må bra, trivas och bli framgångsrik i rollen är din inställning lika viktig som din erfarenhet. Vi söker en självgående, strukturerad lagspelare med ett starkt eget driv och ett genuint engagemang för informationssäkerhet. Du har förmågan att kommunicera komplexa tekniska säkerhetsfrågor på ett pedagogiskt sätt, oavsett om du pratar med våra utvecklare eller med ledningsgruppen.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet av att leda eller aktivt driva ISO 27001-arbete (certifiering, internrevision eller motsvarande).
God kännedom om relevanta ramverk och regelverk inom informationssäkerhet, t.ex. NIS2 och GDPR.
Erfarenhet av riskanalys, sårbarhetshantering, patchhantering och härdning av servrar.
Gedigen erfarenhet av IT-drift i Linux-miljöer (routing, brandväggar, VPN, nätverkssäkerhet).
Praktisk erfarenhet av Docker och containerbaserade arbetsflöden.
God förståelse för MS SQL (databashantering och prestandaövervakning).
Det är meriterande om du har kunskap inom:
SIEM, loggning och incidenthantering.
Skriptning och automation (Bash, Ansible).
Molnsäkerhet och molntjänster (AWS, Azure, Google Cloud).
Virtualisering (VMware/KVM), Kubernetes, Tomcat eller Apache/Nginx.
Låter det intressant?
Låter det här som ett team, en arbetsmiljö och kultur du skulle kunna trivas i – då vill vi gärna höra mer från dig! Sök jobbet, connecta med oss eller dela detta med någon du tror skulle passa in.
Har du frågor om tjänsten, teamet eller företaget hör du av dig till Linnea Olsson, People Business Partner på Movement Software.
En del av Movement Software
Netset är en del av Movement Software – en nordisk mjukvarukoncern med ett tjugotal entreprenörsdrivna bolag inom branscherna fordon, transport & logistik samt integrerad e-handel. Vi drivs av teknisk innovation, med kravet att kundnyttan alltid står i centrum. Sedan 2023 är Movement Software en del av Axcel, ett nordiskt riskkapitalbolag med stort intresse för tech-sektorn.
Att vara en del av Movement Software innebär ökade möjligheter för utveckling både för oss som företag och för dig som anställd, och samtidigt större trygghet.
Är du som oss, tror vi att du vill känna meningsfullhet på jobbet – och vara med om att göra Netset till ett ännu bättre och roligare ställe att jobba på. För roligt är viktigt – jobbet är en för stor del av livet för att inte ha kul! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7983682-2075832". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Netset AB
(org.nr 556547-1199), https://career.netset.com
Adelgatan 9 (visa karta
)
211 22 MALMÖ Arbetsplats
Netset Jobbnummer
9983609