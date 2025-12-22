Information Security Engineer JAS 39 Gripen
Saab AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2025-12-22
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Är du intresserad av att jobba med utveckling med särskilt fokus på Informationssäkerhet inom Gripen? Vårt uppdrag är att minska risk för läckage av känsliga data, samt att känsliga data inte förvanskas eller påverkas. Vi medverkar centralt i pågående utveckling för att säkerställa att vi på ett strukturerat sätt analyserar och hanterar säkerhetsrisker. Välkommen med din ansökan och bli en del av ett trevligt team som vässar vår svenska försvarsförmåga - varje dag!
Din framtida utmaning
Här bli du en del av ett spännande verksamhetsområde som är under förändring och uppbyggnad, med flera nya projekt som kommer göra stor skillnad för Gripen och vår framtida stridsflygsförmåga. Sektionen är organiserat nära Gripens systemsäkerhetsavdelning eftersom det finns många gemensamma nämnare och möjligheter att verka inom detta område. Vi erbjuder också deltagande i introduktionsprogram och ett utvecklingsprogram som kommer att ge dig djupgående bredd- och domänkompetens samt ett brett kontaktnät.
I rollen som systemingenjör kommer du att arbeta med IT-säkerhetsarkitektur, risk- och sårbarhetsanalyser, granskning och kravanalys av system och tekniska lösningar, men även framtagning av nödvändig dokumentation för att ett system ska kunna klara en granskning av dess informationssäkerhet och IT-säkerhet. Arbetsuppgifterna kan därav variera i uppdrag och innehåller ofta en kombination av ovan nämnda områden.
Du kommer att ingå i något/några av våra "cross functional teams" med fokus på utveckling inom något delsystem eller för hel produkt. Rollen kan även innebära samarbete med olika kunder, myndigheter, designledning och flertal utvecklingsteam.Publiceringsdatum2025-12-22Profil
Vi söker dig med informations- och IT-säkerhetskompetens. Du är civilingenjör eller har någon annan motsvarande utbildning eller kompetens, gärna med några års erfarenhet av system- eller mjukvaruutveckling.
I det dagliga arbetet är du strukturerad och noga med leveranser, samt har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska. Du är en social person som har lätt för att skapa goda relationer med personer i din omgivning och förstår vikten av att skapa goda kundrelationer.
Vi ser även att du som person är självorganiserad och en sann lagspelare på samma gång. Du kommer att ha stora möjligheter att utvecklas inom ditt kompetensområde och kommer ges möjligheter att kunna ta egna initiativ och driva nya projekt inom området.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet inom något av följande områden:
* Erfarenhet av systemdesign och utveckling, gärna inom någon av Saab Aeronautics produkter
* Säkerhetsarkitektur
* Granskning/Kravhantering/kravanalys
* Förståelse för ISO27001
* CISSP
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi tillämpar löpande urval så tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Vad du blir en del av?
Affärsområdet Aeronautics är en innovativ leverantör av flygplanssystem i världsklass och har ett brett utbud av supportlösningar inom civil och militär luftfart. Inom affärsområdet bedrivs forskning, utveckling och produktion av militära flygplanssystem. Vi säkrar framtiden inom flygindustrin genom forskning och studier av innovativa flygsystem och vidareutveckling av våra produkter. Läs mer om oss här.
Som medarbetare på Aeronautics blir du en del av en organisation som präglas av mångfald, samarbete och supportande medarbetarskap, och där ständigt lärande och balans i livet värderas högt. Du får arbeta i en innovativ och kreativ arbetsmiljö där du har möjlighet att bygga en långsiktig och givande karriär. Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här.
Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver
Kontaktinformation:
Ulf Comstedt, Managerulf.comstedt@saabgroup.com Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_39091". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9660443