Information Architect / Information Security Manager
Saab Aktiebolag / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
2026-07-03
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab Aktiebolag i Solna
, Järfälla
, Nyköping
, Arboga
, Linköping
eller i hela Sverige
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vill du styra, följa upp och utveckla säkerhetsarbete i en komplex och samhällsviktig verksamhet? Vi söker en driven och erfaren person som tillskott och komplement till vår grupp som arbetar med informationshantering, informationssäkerhet och verksamhetskrav på våra IT-miljöer. Omvärldsläget ställer kontinuerligt högre krav på skydd av vår information och vår data, för att kunna fortsätta bidra till att hålla samhället tryggt. Därför behöver vi ständigt utvärdera och förbättra våra arbetssätt, vår kunskap och våra verktyg för att kunna skapa kontinuerlig resiliens mot såväl cyberattacker som andra typer av infiltration.
Beroende på din nuvarande expertis, dina tidigare erfarenheter, och din vilja att utvecklas, kan rollen och arbetsuppgifterna utformas för att bygga en stark helhet inom gruppen. Vi tänker att titel och rollbeskrivning är mindre viktig än din vilja och förmåga att göra skillnad, därför vill vi gärna träffa dig och samtala om exakt hur du kan göra det.
Vårt uppdrag, och hur du kan passa in:
Vårt uppdrag är säkerställa verksamhetens effektivitet och korrekthet, och vår ingång är att koppla samman de två disciplinerna informationshantering och informationssäkerhet. Tack vare den kombinationen av kompetenser kan vi operativt stötta och coacha medarbetare, ledare och chefer. Vi ansvarar också för att utforma och följa upp kravställning på våra IT-miljöer inom Saabs affärsenhet Naval Combat Systems.
Beroende på din expertis och dina tidigare erfarenheter kommer du få ansvara för ett eller flera av följande områden, i samarbete med övriga inom gruppen:
Samverka med verksamheten för att fånga sårbarheter i vår informations- och verksamhetsarkitektur, och identifiera lämpliga lösningar på dessa;
Kontinuerligt utvärdera och förbättra skyddet av våra informationstillgångar, både befintliga och framtida;
Identifiera, bedöma och minska risker relaterade till informationssäkerhet, samt följa upp pågående riskmitigerande åtgärder;
Leda utvalda delar av verksamheten genom förändringsinitiativ och större strukturella skiften avseende informationshantering och -säkerhet, ofta relaterat till förändrat IT-stöd;
Formulera och löpande utveckla rutiner för säker och effektiv informationshantering, inklusive utbildning och användarstöd;
Överbrygga gapet mellan verksamheten och dess IT-infrastruktur, t.ex genom operativa kravställningar på säkrade och effektiva informationsflöden, och en god utvecklarupplevelse;
Följa upp och analysera efterlevnad av interna målsättningar inom informationssäkerhet;
Utveckla, införa och förvalta kontinuitetsplaner för hela eller delar av verksamheten.
Du kommer att bli en del av en relativt liten och väl sammansvetsad grupp, där vi självklart delar utmaningar sinsemellan och stöttar varandra utifrån vars och ens expertis och förmågor. Publiceringsdatum2026-07-03Profil
Om du är den vi söker så har du utmärkta färdigheter för att bygga och underhålla arbetsrelationer, och kan hantera olika typer av samarbeten på ett effektivt sätt. Du har ett strukturerat och systematiskt förhållningssätt till utmaningar, och visar uthållighet vid tillfällen när det går trögt. Du har även en fallenhet för att motivera och engagera personer runt omkring dig.
När det gäller erfarenhet och utbildning tror vi att du har:
en kandidat- eller masterexamen inom antingen IT, informationshantering, informationssäkerhet eller riskhantering, eller kan visa på motsvarande yrkeserfarenhet;
förståelse för informationsklassificeringar rörande företagskonfidentialitet, exportkontroll, försvarssekretess samt personlig integritet
stark analytisk och problemlösande förmåga
flytande svenska och engelska, i såväl tal som skrift
Det är även meriterande ifall du kan visa:
erfarenhet av t.ex. värdeflödeskartläggning eller processutveckling
erfarenheter från kontinuerligt förbättringsarbete inom relevant bransch
grundläggande förståelse för ramverk och standarder inom riskhantering, t.ex. NIST RMF, ISO27001 eller ISO31000
Om du går igång på att lösa komplexa utmaningar är detta din chans att göra verklig skillnad. Kom och hjälp oss att säkra framtiden!
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd.
För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. Observera att detta är en löpande rekryteringsprocess och att tjänsten kan tillsättas innan annonsens sista ansökningsdag.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
171 54 SOLNA Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9991523