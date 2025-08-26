Infor M3 Specialist till Midsona!
Midsona söker nu sin nästa kollega till systemteamet i Malmö. Här kliver du in i en bred och dynamisk roll där du får kombinera teknisk förståelse med verksamhetsnära arbete - oavsett om det handlar om att stötta användare, driva förändringar eller utveckla nya lösningar i Infor M3. Du blir en del av ett mindre, sammansvetsat team med högt i tak och mycket driv - där du har stor möjlighet att påverka, lära dig nytt och växa med uppgiften. Välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
I Dockan, precis vid vattnet i Malmö hittar vi ett av Nordens ledande företag inom hälsa och välbefinnande. I lokaler med fönster som väggar är det ingen brist på D-vitamin under vinterhalvåret, men om du mot förmodan skulle behöva ett vitamintillskott är detta trots allt Midsonas hemmaplan.
Midsona befinner sig i en fas där mycket händer - nya systemlösningar, fler initiativ och ett växande behov av att stärka upp teamet. För att kunna fortsätta utveckla både arbetssätt och plattform söker de nu förstärkning till sitt team.
Rollen
Det här är inte en roll med färdig mall - tvärtom. Den kan formas efter vem du är och vilken erfarenhet du har med dig. Kanske jobbar du idag som M3-konsult, superuser eller systemförvaltare? Kanske har du din hemvist i supply chain-världen och har en djup förståelse för affärsprocesserna? Oavsett vilken bakgrund du har, så är du van att navigera i M3 och vill vara med och förbättra - inte bara förvalta.
Hos Midsona blir du en del av ett engagerat systemteam med fokus på hela den nordiska organisationens gemensamma IT-plattform. Det innebär både nära samarbete med verksamheten och möjlighet att påverka hur M3 och andra system stödjer affären framåt.
Exempel på ansvarsområden:
• Arbeta med support och change management inom M3 - men på en mer avancerad nivå, där du får ta ansvar och vara med och fatta beslut.
• Delta i implementation av nya funktioner, t.ex. nya interna kundorderflöden.
• Stötta i uppbyggnader- inklusive teststrategier, releasehantering och förbättrad struktur kring underhåll.
• Bidra i nya utvecklingsområden - som exempelvis dokumenthantering, fakturamallar eller kampanjfunktionalitet.
• Vara länken mellan verksamhet och utvecklare - identifiera behov, ställ rätt frågor och hitta lösningar som håller i längden.
VI SÖKER DIG SOM
Du har en stark förståelse för både system och affär. Du behöver inte kunna allt från start - men du är nyfiken, lösningsorienterad och kommunikativ. Rollen kräver att du kan jobba självständigt, men också samarbeta tätt med kollegor i Malmö, Tyskland och Frankrike.
Vi tror att du har:
• Relevant arbetslivserfarenhet från att arbeta med Infor M3
• Erfarenhet av systemnära arbete kopplat till supply chain, eller exempelvis tillverkning och planering
• Ett intresse för processutveckling och verksamhetsnära systemstöd
• Förmåga att arbeta med både daglig support och långsiktig utveckling
Meriterande:
• Erfarenhet av BI, dataanalys eller SQL
• Bakgrund som projektledare eller i koordinerande roller
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Stabil
• Ansvarstagande
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vill du veta mer om Midsona? klicka här! Varaktighet, arbetstid, etc.
