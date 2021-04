InfoCare söker en erfaren Servicetekniker inom Server och Nätver - InfoCare Service AB - Elektronikjobb i Stockholm

InfoCare Service AB / Elektronikjobb / Stockholm2021-04-15InfoCare Service AB erbjuder dig goda karriärmöjligheter och spännande uppdrag inom områden som installation, driftsättning och teknisk support.Vi är Nordens ledande, oberoende tjänsteleverantör och i Sverige har vi kontor på 24 orter där våra konsulter och tekniker dygnet runt och året om ser till att våra kunder, små som stora, har fungerande och lönsamma IT-system. Våra största kunder återfinns hos allt från dagligvaruhandeln till myndigheter från norr till söder. Nu växer vi ytterligare och söker ännu fler, engagerade kollegor.Är du vår nya Servicetekniker tillika Server- och Nätverksspecialist?Det händer mycket på InfoCare och nu finns ett gyllene tillfälle för dig som vill bli en av oss och vara med i en mycket spännande tid. Under 2019 och 2020 har InfoCare åter fått förtroende hos befintliga kunder samt vunnit flera större spännande affärer och vi växer numera både inom vår Fält- och Konsultverksamhet. Vi har dessutom en ny ledningsgrupp som tillsammans med alla ledare och medarbetare arbetar dedikerat för att InfoCare ska växa sig ännu starkare. Nu behöver vi dig som känner dig träffad av rollen som Servicetekniker med specialitet inom Server och Nätverk.Vad innebär det att arbeta som Servicetekniker hos InfoCare?Fältverksamheten är den del av oss som har som huvuduppgift att dagligen serva kunderna. Våra duktiga tekniker börjar ofta sin dag på närmaste servicekontor med ett gemensamt teammöte och därefter fördelas dagens uppdrag. Till din hjälp att prioritera och planera arbetet har du som tekniker ett smart verktyg som nås direkt i mobilen där alla tilldelade uppdrag är synliga.Att arbeta som tekniker inom Fältverksamheten erbjuder såväl frihet och omväxling som problemlösning genom eget ansvar kombinerat med teamwork. En stor del av din dag är du på plats ute hos våra kunder som du tar dig till med din servicebil. Fältteknikern är InfoCares ambassadör och representant hos kunden, du träffar under en arbetsdag många olika kontaktpersoner så detta passar dig som brinner för service och det personliga mötet.För att arbeta som Servicetekniker hos oss krävs körkort och i denna roll har du dessutom ett utökat ansvar för att dela din kunskap med juniora kollegor för att säkra leveransen mot våra kunder. Goda kunskaper i svenska och engelska krävs.Vi söker nu dig som jobbat några år med server och nätverk. Har du kanske Cisco-certifieringarna CCTRS, CCTDC och/eller någon certifiering på HP servrar? Ett stort intresse för teknik och en nyfikenhet för att lära dig nya produkter är för dig en självklarhet.För tjänsten ingår beredskap ca 1 vecka/månad.Vad ger vi dig för förutsättningar att lyckas?För att du och vi tillsammans ska lyckas är en god introduktion en förutsättning. Du välkomnas till ett team bestående av proffsiga tekniker i Stockholm med olika bakgrund men som har gemensamt ett stort intresse för teknik och att hitta de bästa lösningarna för våra kunder, men också en vilja att hjälpa varandra och ha roligt på arbetet. Du och din chef utformar en utvecklingsplan utifrån dina unika behov som följs upp i medarbetarsamtal 3 ggr/år. En del i din utvecklingsplan består av löpande utbildningar på kundernas produkter.Vi arbetar dedikerat med medarbetarengagemang genom pulsmätningar i verktyget Winningtemp där din chef återkopplar resultatet och håller i forum för diskussioner varje månad. Självklart erbjuder vi också en rad förmåner som ingår i en anställning hos oss, bland annat har du som kör bil i tjänsten i stor omfattning möjlighet att till förmånliga villkor nyttja en förmånsbil. Vi är måna om att du ska må bra och trivas hos oss!Vi är kollektivavtalsanslutna genom Almega IT- och Telekomföretagen.Känner du att du matchar rollen och blir nyfiken på att veta mer om oss och vad vi erbjuder dig? Skicka då in din ansökan, och vänta inte - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi ser fram emot att höra av dig!Välkommen att ringa till Servicechef Birgitta Bergström om du har frågor om tjänsten, 010-499 32 19 birgitta.bergstroem@infocare.com Ansökan skickas enkelt via länken här nedan.Vi hanterar denna rekrytering internt och avsäger oss erbjudanden från rekryteringsföretag.Varaktighet, arbetstid2021-04-15Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-30InfoCare Service AB5692858