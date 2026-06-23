Influencer Marketing Specialist
Gina Tricot AB / Marknadsföringsjobb / Borås Visa alla marknadsföringsjobb i Borås
2026-06-23
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På Gina Tricot älskar vi att inspirera. Sedan 1997 har vi erbjudit mode för kvinnor i över 30 länder. Med omkring 145 butiker i fem europeiska länder, en växande e-handel och cirka 1 800 engagerade medarbetare fortsätter vi att skapa nya shoppingupplevelser. Vår kultur bygger på Passion & Commitment, Smartness, Challenge och Teamwork, värderingar som driver oss framåt varje dag. Oavsett om du arbetar på kontoret, i butik eller på lagret är du en del av samma resa där vi tillsammans skapar en inspirerande arbetsmiljö och levererar de senaste trenderna till våra kunder varje dag.
INFLUENCER MARKETING SPECIALIST
I rollen som Influencer Marketing Specialist får du möjlighet att utveckla och skapa starka samarbeten med influencers, byråer och content creators. Din expertis och erfarenhet inom Influencer Marketing kommer att vara avgörande för att driva trafik till vår webbplats, öka försäljningen och bygga upp vårt varumärke. Du kommer att ha ansvaret för att säkerställa att våra kampanjer och samarbeten är i linje med Gina Tricots varumärk och budskap. Du kommer även att samarbeta med olika avdelningar inom företaget för att hitta rätt profiler för samarbeten.
Dina ansvarsområden
Bygga och upprätthålla goda och långsiktiga relationer med influencers, byråer och content creators.
Driva trafik, försäljning och öka varumärkeskännedom.
Hantera budget, arbeta mot uppsatta KPI:er och följa upp resultaten.
Säkerställa att vi regelbundet får högkvalitativt innehåll för användning i våra egna kanaler, såsom nyhetsbrev, sociala medier, hemsida och butiker.
Förhandla samarbeten som passar Gina Tricots varumärke.
Samarbeta med andra avdelningar och team inom marknadsavdelningen för att säkerställa att kampanjer är i linje med varumärket och budskapet.
VI TROR ATT DU ÄR VÅR NÄSTA STJÄRNA OM DU...
• har erfarenhet av Influencer Marketing och vill ta dig an nästa spännande utmaning i karriären. Du är kommunikativ, strukturerad och har en god analytisk förmåga. Du trivs med att bygga långsiktiga relationer, förhandla samarbeten och arbeta mot uppsatta mål. Om du dessutom har ett intresse för mode och vill vara med och stärka Gina Tricots varumärke genom kreativa och träffsäkra samarbeten, då kan det här vara rollen för dig!
Dina kvalifikationer
Flytande engelska i tal och skrift.
Stark administrativ och analytisk förmåga.
Bra kommunikations-, förhandlings- och struktureringsförmåga.
Relevant utbildning inom Digital Marknadsföring, Mediekommunikation eller liknande.
Erfarenhet av Google Analytics 4 och Excel.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet inom Influencer Marketing och som vill arbeta på ett spännande företag med OMNI-fokus, vilket innebär att arbeta med en mängd olika kanaler och plattformar för att maximera synlighet och närvaro. OM TJÄNSTEN
Anställningsform: Visstidsanställning Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
OM PROCESSEN Vi kommer kalla till intervjuer löpande.
I slutskedet av rekryteringsprocessen genomförs en bakgrundskontroll i syfte att säkerställa en rättvis och trygg rekryteringsprocess. Kontrollen görs via Fortcheck, och du som kandidat identifierar dig själv med BankID och får ta del av resultatet innan det delas med rekryteraren.
VI ERBJUDER MER ÄN BARA ETT JOBB När du börjar din karriär hos oss, välkomnas du till ett team med fantastiska kollegor. I Gina Tricot Smile Academy får du inte bara kunskap om företaget och försäljningsteknik – du blir också en del av ett stort community och får möjlighet att knyta kontakter med andra likasinnade. Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats där gemenskapen är stark och där du verkligen får känna dig som en del av laget. Hos oss får du också ta del av en förmånlig personalrabatt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7953423-2065432". Arbetsgivare Gina Tricot AB
(org.nr 556534-8843), https://careerssweden.ginatricot.com
Teknologgatan 2 (visa karta
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503 38 BORÅS Arbetsplats
Gina Tricot Sweden Jobbnummer
9974165