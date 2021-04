Influencer Marketing & PR Coordinator - Nordic Nest AB - Marknadsföringsjobb i Kalmar

Nordic Nest AB / Marknadsföringsjobb / Kalmar2021-04-04Spännande tider hos oss på Nordic Nest. Vi håller just nu på att skapa världens bästa kundupplevelse, och genom världens mest engagerade team ska vi driva Sveriges lönsammaste retailer - visst låter det fantastiskt roligt? Idag är vi ca 300 anställda men planerar att bli mer än dubbelt så många de kommande åren.Nu finns en möjlighet för dig som är datadriven, analytisk och tycker det är fantastiskt spännande med influencer marketing att vara med på vår resa i en roll som Influencer Marketing & PR Coordinator. Tjänsten är ett vikariat på ca 1 år, med chans till förlängning. Du tillhör vårt team Concept and Engagement och rapporterar till Chief Customer Experience Officer.Om rollen;Rollen som Influencer Marketing & PR Coordinator innebär en kombination av nätverkande, planering, analys och kreativitet. Detta är roll som innebär ett stort ansvar för att på ett kostnadseffektivt sätt driva våra samarbeten via influencer marketing och andra typer av samarbeten samt att göra uppföljning på resultat.Huvudsakliga arbetsuppgifter:Planera och genomföra samarbeten via Influencers och andra kanaler utifrån vår marknadsplan, koncept och övriga aktiviteter samt för våra egna varumärken i syfte att skapa brand awareness och driva försäljning via Instagram, blogg eller annan kanal.Från ax till limpa; scouta/leta profil, kontakta profil, skapa brief/avtal, lägga order, uppföljning & resultat.Samla in UGC till våra övriga kanaler och betald annonsering.Skapa samarbeten som genererar material till våra inspirationssidor, startsida, nyhetsbrev samt i samarbete med övriga kollegor nå ut med detta innehåll i våra egna kanaler.Erbjuda gifting och säkerställa volym via prestationsbaserade samarbeten med profiler och via samarbeten.Uppföljning och analys av samarbeten - räckvidd, engagemang, försäljning.Fortsätta bygga upp och ansvara för community av profiler som samarbetar med Nordic Nest.Analysera och utvärdera kampanjer samt säkerställa och förbättra de KPI:er som ligger inom ramen för rollen.Utforska nya sätt att skapa samarbeten som ökar preferens för Nordic Nest genom att förbättra kundupplevelsen och öka kundnöjdhet.Hantera samarbetsförfrågningar.Rollen innebär även omvärldsbevakning av Nordic Nest, våra egna varumärken, branschen och konkurrenter. Du kommer även att skapa och sprida pressmeddelanden och utskick för olika händelser och aktiviteter till journalister och bloggare. Vidare kommer du även att hantera nyhetsrum, och uppdatera med pressreleaser och andra nyheter vi vill dela med våra besökare på Nordic Nest.Om dig;Om du är rätt person för denna tjänst så gillar du inredning, har en god känsla för färg och form samt en mycket stark analytisk förmåga. Du har ett driv, förmåga att jobba självständigt och älskar att kavla upp ärmarna och få jobbet gjort. Vi ser att du är uppfinningsrik och hittar kreativa lösningar och tar initiativ för att driva ditt arbete framåt.Du trivs med att arbeta i ett högt tempo och ha en innehållsrik dag med många varierande uppgifter. Du trivs i en roll med mycket ansvar och tycker om att självständigt driva ditt arbete framåt med ett strukturerat arbetssätt. Givetvis har du även ett stort intresse av att nätverka och bygga relationer.Vi tror att du har tidigare erfarenhet av att arbeta på ett sätt som ställer krav på din förmåga att strukturera, planera och nå resultat. Vi ser med fördel att du har utbildning inom marknadsföring, Customer Experience eller liknande. Har du dessutom arbetserfarenhet inom marknadsföring, Influencer Marketing, Affiliate Marketing eller annan relevant bakgrund så är detta ett plus.Du har självklart en förmåga att ALLTID sätta kunden i fokus och alltid sträva efter bästa möjliga upplevelsen för våra kunder.Välkommen hem!Tjänsten är ett vikariat på heltid i ca 1 år med chans till förlängning. Placering är hos oss i Kalmar. Är detta rätt tjänst för dig? Skicka in din ansökan till oss! Vi tror att talang och personliga egenskaper säger mer om din framtida prestation än vad din dokumenterade erfarenhet gör, därför använder vi personlighetstester i ett tidigt skede i rekryteringsprocessen. Sök senast den 18 april! Vi arbetar med ett löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.För frågor kring tjänsten välkomnas dessa via mail till Erik Öjner, Chief Customer Experience Officer, på erik.ojner@nordicnest.com Vi ser fram emot din ansökan!2021-04-04Sista dag att ansöka är 2021-04-18Nordic Nest ABStämpelvägen 339470 Kalmar5671390