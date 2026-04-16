Influencer Marketing Coordinator
På Gina Tricot älskar vi att inspirera. Sedan 1997 har vi erbjudit mode för kvinnor i över 30 länder. Med omkring 145 butiker i fem europeiska länder, en växande e-handel och cirka 1 800 engagerade medarbetare fortsätter vi att skapa nya shoppingupplevelser. Vår kultur bygger på Passion & Commitment, Smartness, Challenge och Teamwork, värderingar som driver oss framåt varje dag. Oavsett om du arbetar på kontoret, i butik eller på lagret är du en del av samma resa där vi tillsammans skapar en inspirerande arbetsmiljö och levererar de senaste trenderna till våra kunder varje dag.
INFLUENCER MARKETING COORDINATOR
Som Influencer Coordinator har du en operativ nyckelroll i att möjliggöra ett skalbart och effektivt influencer- och communityarbete. Du arbetar nära ett team bestående av Team Leads och Specialists, där du stöttar teamets framgång genom att driva det dagliga arbetet framåt.
Rollen innebär ett stort fokus på struktur, koordinering och relationsbyggande, där du säkerställer att samarbeten med creators genomförs smidigt och med hög kvalitet. Du ansvarar för operativa prioriteringar inom creator- och communityarbetet samt för den dagliga dialogen och relationshanteringen med creators. Förhandling av ersättning, avtal och långsiktiga samarbeten sker i samråd med Specialist och/eller Team Lead, som sätter ramar och fattar slutgiltiga beslut.
Du rapporterar till Head of Paid Media.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att:
Scouta nya creators, främst inom nano- och mikrosegmentet
Ansvara för onboarding och löpande relationer med creators
Bygga och underhålla creator-pooler samt interna strukturer
Säkerställa kontinuitet i samarbeten och communityarbete
Koordinera leveranser, deadlines och rättigheter
Ta fram creator-förslag och underlag till Specialists och Team Leads
VI TROR ATT DU ÄR VÅR NÄSTA STJÄRNA OM DU...
• är strukturerad och trivs i en operativ roll med många kontaktytor. Du har ett genuint intresse för influencer marketing och sociala medier, och är både kommunikativ och duktig på att bygga och vårda relationer. Du arbetar självgående, är lösningsorienterad och har ett öga för detaljer. Samtidigt trivs du i en dynamisk miljö där tempot stundtals är högt.
Erfarenhet av arbete med influencers, sociala medier eller liknande områden
God organisatorisk förmåga och vana att hantera flera projekt parallellt
Stark kommunikativ förmåga, både skriftligt och muntligt
Erfarenhet av att arbeta strukturerat med dokumentation och processer är meriterande
OM TJÄNSTEN
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Tillträde: enligt överenskommelse
Tjänsten utgår från vår huvudkontor i Borås
OM PROCESSEN
Urval och intervjuer sker löpande.
I slutet av rekryteringsprocessen kommer du att behöva uppvisa pass eller nationellt ID samt, vid behov, bevis på uppehållstillstånd om du har medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare ska kunna säkerställa din identitet och att du har rätt att arbeta i Sverige.
Som en del av processen genomförs även en bakgrundskontroll i syfte att säkerställa en rättvis och trygg rekryteringsprocess. Kontrollen utförs via Fortcheck, där du som kandidat identifierar dig med BankID och får ta del av resultatet innan det delas med rekryteraren.
VI ERBJUDER MER ÄN BARA ETT JOBB
När du börjar din karriär hos oss, välkomnas du till ett team med fantastiska kollegor. I Gina Tricot Smile Academy får du inte bara kunskap om företaget och försäljningsteknik - du blir också en del av ett stort community och får möjlighet att knyta kontakter med andra likasinnade. Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats där gemenskapen är stark och där du verkligen får känna dig som en del av laget. Hos oss får du också ta del av en förmånlig personalrabatt. Så ansöker du
