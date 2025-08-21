Inera Test och utveckling söker Utvecklingsstrateg
2025-08-21
Har du ett stort teknikintresse och erfarenhet från mjukvaruutveckling och kanske mjukvaruarkitektur? Är du en ledare? Vill du vara med och driva utvecklingen av digitala lösningar som gör skillnad för samhället?
Inera Test och utveckling är ett digitaliseringsbolag ägt av Inera som bidrar till att utveckla välfärden. Vi är Sveriges digitala ingång till hälsa, vård och omsorg och utvecklar digital infrastruktur för en sammanhållen välfärd. Vi är testare, utvecklare och arkitekter som tillsammans utvecklar och förvaltar samhällsviktiga tjänster på uppdrag av Sveriges kommuner och regioner.
Huvudkontoret ligger i Karlstad och där jobbar runt 60 medarbetare och ett antal inhyrda konsulter. Ett tiotal medarbetare sitter i Ineras lokaler på Södermalm i Stockholm.
Välmående och hälsa
För oss är det viktigt att du mår bra. Vi har bland annat friskvårdbidrag, en friskvårdstimme i veckan och 39,5 timmars arbetsvecka. Vi har även halvdagar och klämdagar runt större helger. Du har även möjlighet att arbeta på distans.
Om rollen
Vi letar nu efter en utvecklingsstrateg för att på strategisk nivå arbeta med frågor som rör utveckling och mjukvaruarkitektur. Du kommer att ingå i bolagets teknikledning och ofta samverka med både VD och övrig ledningsgrupp.
I vårt ansvar inom Inera ingår ett metodikansvar för test och utveckling och i rollen ingår att vara processledare för utveckling. Det innebär att arbeta med framtida teknikval, val av tredjepartprodukter, teknikstackar, verktyg, lagar och regelverk men även utvecklingsprocessen i sig.
Som utvecklingsstrateg samarbetar du även med våra utvecklingsteam, arkitekter, produktägare och andra roller på Inera samt upphandlade leverantörer för utveckling och drift, i frågor som rör utveckling. Du kommer även att arbeta med analyser och underlag kopplat till teknik och teknikval. Rollen kan också innefatta operativt arbete med utveckling och arkitektur i viss omfattning i syfte att driva teknisk utveckling framåt.
Vi verkar i ett komplext tekniskt ekosystem med många system, integrationer och aktörer. Rollen kräver också stort intresse och nyfikenhet och förutsätter en kontinuerlig omvärldsbevakning.
Är det här du?
Du gillar att arbeta på en strategisk nivå och har gedigen kunskap och erfarenhet inom teknik och mjukvaruutveckling. Du har en akademisk utbildning eller motsvarande inom mjukvaruutveckling samt en god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. Du har en stor förmåga att snabbt kunna förstå sammanhang, stor förmåga till självledarskap samt förmågan att leda och coacha andra.
Du har erfarenhet av att arbeta med metodik och processer kopplat till utveckling samt har kännedom om olika regelverks påverkan på utvecklingsprocessen, till exempel NMI och MDR.
Du har kunskaper och/eller vill utvecklas i vår teknikstack med följande tekniker:
• Java
• Frontendramverk som Angular eller React
• Containerteknologier som Docker och Kubernetes
• API-utveckling och mikrotjänstarkitektur
• Integration via SOAP, REST eller FHIR
• Databaser, t.ex. MongoDB, Redis och MySQL
• Säkerhetsprotokoll som SAML, OAuth2.0 och OpenID Connect
Varaktighet och tillträde
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och vi tillämpar provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
Placeringsort
Karlstad
Har du frågor om tjänsten?
Sektionschef Karin Lindh: 073-032 27 36, karin.lindh@inera.se
