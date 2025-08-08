Industritruckförare sökes till kund i Jönköping
2025-08-08
Dina arbetsuppgifter
Har du erfarenhet av truckkörning inom industriell miljö och är redo för nästa steg i karriären? Vi söker nu en skicklig industritruckförare för ett uppdrag på dagtid hos en av våra kunder.
Som truckförare kommer du vara en viktig del av det dagliga flödet i produktionen. Du kommer att arbeta med hantering av material och gods, lastning och lossning, samt internlogistik mellan olika avdelningar. Rollen kräver att du är flexibel, uppmärksam och har god förståelse för hur materialflöden fungerar inom en industriell verksamhet. Du kommer ansvara för att köra olika typer av truckar och hantera materialflöden effektivt och säkert. Arbetet sker dagtid, måndag till fredag.Profil
Vi söker dig som är ansvarstagande, självgående och trivs med att arbeta i team. Du har ett effektivt arbetssätt utan att tumma på säkerheten, och du bidrar till en positiv arbetsmiljö genom gott samarbete och kommunikation.
För att lyckas i rollen behöver du:
• Truckkort med behörigheterna A1-A4, B1-B4 samt D1
• God kommunikationsförmåga på svenska, både i tal och skrift
• Kunna arbeta dagtid
Meriterande:
• Traverskort
• Telferkort
Låter detta som ett jobb för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
