Industritekniker Till Assa Abloy Industrial (bsi)
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Göteborg Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Göteborg
2025-12-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Är du tekniskt intresserad, gillar att arbeta praktiskt och trivs med att ta eget ansvar? Har du erfarenhet som till exempel servicetekniker och känner dig trygg med felsökning och reparationer? Då har vi tjänsten för dig!
ASSA ABLOY INDUSTRIAL (BSI) är en ledande leverantör av automatiska industriportar och dockningssystem. Vi söker nu en Industritekniker till deras team i Göteborgsområdet - en roll för dig som har erfarenhet av tekniskt arbete och vill ta ett större ansvar samt arbeta med felsökning och reparationer.
Om rollen
Som Industritekniker hos ASSA ABLOY INDUSTRIAL får du ta ansvar för felsökning och reparationer på riktigt. Du arbetar med allt från mekanik och hydraulik till el och styrsystem och tar dig an uppdrag som att montera ner och uppgradera portar samt säkerhetsanläggningar. Ditt fokus är att snabbt och korrekt identifiera problem och leverera hållbara lösningar.
Du planerar och utför dina uppdrag självständigt, men ingår i ett team där kollegialt stöd och kunskapsutbyte är en självklarhet. Du dokumenterar ditt arbete och ser till att kunderna alltid får bästa möjliga service.
Detta är en direktrekrytering vilket innebär att vi på StudentConsulting sköter rekryteringsprocessen och att du blir anställd direkt av ASSA ABLOY INDUSTRIAL. Tjänsten är på heltid och arbetstiderna är måndag - fredag kl. 07.00-16.00. Arbetet utförs i Göteborg med omnejd och enstaka övernattningar kan förekomma. Under det första året ligger ett stort fokus på utbildning, vilket kan innebära övernattningar på hotell.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Har relevant erfarenhet, exempelvis som servicetekniker, bilmekaniker eller från annan mekanisk/elektrisk/hydraulisk service
• Har erfarenhet av felsökning och kan ställa rätt diagnos
• Har B-körkort
• God svenska i tal och skrift
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper! För att trivas i rollen ser vi att du är en social, öppen och kommunikativ person med ett naturligt driv och ett framåtlutat arbetssätt. Du tar ansvar för ditt arbete, känner dig trygg i dialogen med kunder och har lätt för att förklara och informera på ett pedagogiskt och förtroendeingivande sätt. Du trivs i samarbete med andra och uppskattar att vara en del av ett lag där gemenskap och engagemang står i fokus. Samtidigt är du serviceinriktad - du ser möjligheter, bygger relationer och bidrar till långsiktiga kundsamarbeten.
Låter detta som något för dig?
Sök redan idag! Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Redegatan 7 (visa karta
)
426 05 VÄSTRA FRÖLUNDA Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Alexandra Kaleta goteborg.professional@studentconsulting.com Jobbnummer
9652512