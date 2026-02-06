Industritekniker Stockholm - Assa Abloy
2026-02-06
Vill du ha ett omväxlande jobb där du får lösa problem och arbeta med teknik varje dag? Du bör bo inom Söderort/Västerort i Sthlm för att ha nära till kunder.
Vi söker nu Industritekniker till ASSA ABLOY Industrial Sverige AB - en viktig roll där du hjälper till att hålla industriportar och dockningsutrustning i toppskick. ASSA ABLOY Industrial Sverige AB jobbar med service och underhåll av industriportar och dockningsutrustning. Arbetet kan ibland vara utmanande och ske i tuffa miljöer, men det är just där deras kunskap behövs som mest.
Här får du arbeta självständigt, träffa många kunder och samtidigt ha stöd av ett tryggt och kunnigt team. Som Industritekniker utgår du hemifrån och jobbar med service, underhåll och reparationer hos kunder i området runt hela Stockholm. Du kommer att:
• Vara företagets representant ute hos kund.
• Se till att kundernas utrustning fungerar bra varje dag.
• Arbeta i varierande miljöer som kan vara smutsiga, dammiga eller blåsiga.
• Vara flexibel och kunna anpassa dig när arbetsdagen förändras.
DETTA SÖKER VI
• Minst 2-3 års erfarenhet som servicetekniker eller mekaniker
• Kan svenska flytande och har grundläggande engelska
• B-körkort
• Har en teknisk utbildning efter gymnasiet (meriterande)
• Gillar hydraulik, mekanik och teknik
• Tycker om att felsöka och hitta lösningar
• Bor inom Söderort/Västerort i Sthlm för att ha nära till kunder
Meriterande:
• Körtillstånd för lift
• Certifikat för heta arbeten
• Erfarenhet från fordonsbranschen eller liknande yrken
Under rekryteringsprocessens kommer bakgrundskontroll genomföras. Urval och intervjuer sker löpande - ansök redan idag!
