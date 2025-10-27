Industrisömmerska till Ramming Interiör AB i Lindome
2025-10-27
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ramming Interiör AB i Mölndal
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi är ett nischat inredningsföretag i textilbranschen som jag startade 2012 och vi är
idag totalt nio medarbetare. Vi jobbar främst med hängande textilier som gardiner,
ljudabsorbenter och båtinredningar i olika former och då primärt till det offentliga rummet.
Vi samarbetar med ledande textil leverantörer i hela Europa.
Vi vill utöka vårt team med en erfaren industrisömmerska och söker en glad och
positiv industrisömmerska som kan bidra till vårt team. Som sömmerska hos oss är
du en del av vår dagliga produktion av sömnad och press av gardiner. Som närmsta
kollega finns det sömmerskor som har arbetat med oss i många år och placering är i
våra lokaler i Lindome.
Du har arbetat som industrisömmerska i många år eller har likvärdig erfarenhet och
har en god känsla för samt kunskap om hur olika textilier och material beter sig.
Det är meriterande om du har erfarenhet av gardinsömnad.
Ett krav är du talar och skriver obehindrat svenska viktigt. Noggrannhet och hög kvalitet är en självklarhet för dig. Du har ett stort intresse av kreativt och lösningsorienterat arbete. Du kan arbeta både i team och självständigt.Vidare är du social, entusiastisk, lyhörd och har lätt för att lära.
Ni kan gå in på www.ramming.se
och se våra våra flöden och lite vad vi gör. Varaktighet, arbetstid, etc.
Tillsvidare anställning Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: Info@ramming.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ramming Interiör AB
(org.nr 556935-0761)
Bangårdsvägen 14 Kållered (visa karta
)
439 65 STRÅVALLA Kontakt
Leif Ramming Info@ramming.se 0705719287 Jobbnummer
9574805