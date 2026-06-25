Industrisömmerska till AB Germa i Kristianstad!!
Ikett Personalpartner AB / Maskinoperatörsjobb (textil/skinn) / Kristianstad Visa alla maskinoperatörsjobb (textil/skinn) i Kristianstad
2026-06-25
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Kristianstad
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-25Om tjänsten
Vi söker nu efter en erfaren industrisömmerska i samarbete med AB Germa i Kristianstad!
Har du tidigare erfarenhet som sömmerska inom produktion/industri? Samt öga för detaljer och kvalité?
Vill du utvecklas inom avancerad sömnad? Då är det precis dig vi söker!
I tjänsten som industrisömmerska arbetar du i ett team och tillsammans tillverkas produkter av hög kvalité!
Som sömmerska utför du avancerad teknisk sömnad av produkter inom exempelvis medicinteknik samt tillverkning av flygdräkter. Du använder olika industrisymaskiner och utför olika varianter av sömnad såsom en- och tvånålssömnad samt overlock. Sömnad enligt arbetsinstruktioner i text och bild.
Arbetstid: Dagtid.
Start: Enligt överenskommelse.
Anställningen inleds via Ikett Personalpartner AB. Om företagetProfil
Vi söker dig som är noggrann med hög kvalitetskänsla!
Du har tidigare erfarenhet av sömnad inom produktion/industri och trivs att arbeta tillsammans som ett team.
Du söker en långsiktig tjänst och vill utvecklas tillsammans med AB Germa.
Krav för tjänsten:
• Erfarenhet som industrisömmerska.
• Erfarenhet av att hantera industrisymaskiner.
• Trivs med att arbeta både självständigt och i grupp.
• Hög känsla för kvalité och är noggrann samtidigt som du är van vid att hålla ett högt tempo.
• Driv att utvecklas och lära sig.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med bemanning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as
Om oss Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134)
Aklejavägen 6 (visa karta
)
371 54 KARLSKRONA Kontakt
Linnea Rydhagen linnea.rydhagen@ikett.com Jobbnummer
9979818