Industrisömmerska - Gardiner
Gardinova AB / Maskinoperatörsjobb (textil/skinn) / Huddinge Visa alla maskinoperatörsjobb (textil/skinn) i Huddinge
2026-06-06
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gardinova AB i Huddinge
, Solna
eller i hela Sverige
Om jobbet:
Du syr gardiner efter mått och kundens önskemål i vår ateljé i Huddinge (Länna). Vi arbetar med olika gardinlösningar som veckband, waveband, hissgardiner och liknande. Du får använda moderna sömnadsmaskiner och jobba tillsammans med vår kompetenta och härliga personal. För oss är det viktigt att personalen trivs och kan arbeta både effektivt och ergonomiskt.
Vi söker dig som:
✅ Har erfarenhet av att sy gardiner
✅ Är noggrann och gillar att göra ett snyggt jobb
✅ Kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Vi erbjuder:
⭐ Moderna sömnadsmaskiner och en bra arbetsmiljö
⭐ Ett trevligt och familjärt team att arbeta med
⭐ Möjlighet att växa i din roll och påverka arbetet
Skicka din ansökan till info@gardinova.se
eller kontakta oss om du vill veta mer! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06
E-post: info@gardinova.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gardinova AB
(org.nr 559396-3449)
Lyftkransvägen 7a (visa karta
)
142 50 SKOGÅS Jobbnummer
9951056