Industrisäljare till Nevotex - Mälardalen
Poolia AB / Säljarjobb / Västerås Visa alla säljarjobb i Västerås
2025-08-25
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Västerås
, Hallstahammar
, Eskilstuna
, Enköping
, Köping
eller i hela Sverige
Är du en affärsinriktad och självgående säljare med erfarenhet från tillverkningsindustrin? Vill du arbeta med ett starkt och etablerat varumärke som står för kvalitet och tradition? Då kan det här vara tjänsten för dig. Nevotex söker nu en industrisäljare till region Mälardalen - urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag.
Det här är Nevotex
Idag är Nevotex Norra Europas ledande leverantör av textilier, läder och tekniska material för stoppmöbelindustrin, inredare och tapetserare. Företaget verkar i sju länder och har sitt huvudkontor i Sverige. Med ett komplett sortiment och starkt kundfokus levererar Nevotex till tusentals kunder i hela Norden och Baltikum.
Om rollen
Som industrisäljare hos Nevotex ansvarar du för hela försäljningsprocessen i Mälardalsregionen. Ditt fokus ligger på att skapa, utveckla och bibehålla långsiktiga affärsrelationer med kunder främst inom möbelindustrin, men även andra aktörer där vårt sortiment är relevant.
Du kommer ha en nyckelroll i att identifiera kunders behov, föreslå lösningar och driva affären från start till avslut - med stort utrymme för självständighet men också nära samarbete med kollegor, kundsupport och produktteam.
I många fall handlar det om att hjälpa kunden se möjligheter de kanske inte själva har tänkt på. Därför är det viktigt att du trivs i en rådgivande roll där du inte bara presenterar produkter, utan även inspirerar till nya användningsområden och affärsmöjligheter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utveckla befintliga kundrelationer och driva nykundsbearbetning
Arbeta rådgivande för att hitta rätt lösningar i Nevotex sortiment
Ansvara för hela säljprocessen - från offert till avslut och uppföljning
Följa upp marknadsutveckling och kundbehov i din region
Delta i sälj- och produktmöten, både internt och externt
Representera Nevotex på kundbesök och mässor
Vi söker dig som:
Vi söker dig som har erfarenhet av teknisk eller rådgivande B2B-försäljning och gärna kommer från industrin eller har arbetat inom möbel-, inrednings- eller närliggande branscher. Du är en nyfiken och affärsdriven person med god teknisk förståelse, och du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer.
Du har en förmåga att sätta dig in i kundens verksamhet och ser ofta lösningar där andra inte gör det. Erfarenhet från branscher där säljaren haft en aktiv, rådgivande roll ses som särskilt värdefullt. Du arbetar strukturerat och självständigt, har B-körkort och är flexibel när det gäller resor inom regionen. För rollen krävs att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Nevotex erbjuder dig:
Nevotex erbjuder dig möjligheten att bli en del av ett starkt varumärke med en lång och stolt historia. Du får en självständig roll med stort kund- och affärsansvar, där du arbetar med produkter av hög kvalitet i ett företag som befinner sig i tillväxt. Du omges av kompetenta och engagerade kollegor i hela Norden och Baltikum, och erbjuds intern utbildning i både produkter och försäljning för att du ska få bästa möjliga förutsättningar att lyckas i din roll.
Bra att veta
Placeringsort är i Mälardalsområdet. Du rapporterar till försäljningschef Sverige. Övernattning i samband med kundbesök förekommer (Runt 90+ nätter/året).
I denna rekryteringsprocess samarbetar Nevotex med Poolia. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Halima Iman Barre (halima.iman.barre@poolia.se
) eller kundansvarig Fredrik Larsson (fredrik.larsson@poolia.se
). Ansök gärna redan idag, vi tillämpar löpande urval! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655) Arbetsplats
Nevotex Jobbnummer
9473274