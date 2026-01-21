Industrirörläggare till Climat80 Gruppen
2026-01-21
Vi söker fler erfarna industrirörläggare som vill bli en del av vårt team på Climat80 Gruppen.
Här får du jobba med spännande projekt inom industri och entreprenad, där dina kunskaper inom rörmontage och svetsning kommer väl till pass. Rollen ger dig ansvar och omväxling i en miljö där du kan utvecklas och växa.
Climat80 Gruppen är en trygg och långsiktig fastighetspartner inom ventilation, värme och sanitet, kyla, el, automation, sanering, energi samt fastighetsförvaltning. I Climat80 Gruppen ingår Climat80, Klimatkyl, Elfast, Lunds Värme & Sanitet och Stjernfeldts VVS och ägs av ARE Sverige AB.Publiceringsdatum2026-01-21Om tjänsten
Som Industrirörläggare hos oss kommer du att montera både rostfria och svarta rör i olika storlekar, främst på industrier och i entreprenader. Tjänsten kräver att du har god vana av att arbeta med kyl-, värme- och processystem, vilket ger dig möjlighet att bidra till en mängd projekt med varierande utmaningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
- Rörmontage och svetsning av både rostfritt och svart material
- Arbeta med kyl-, värme- och processystem
- Säkerställa att installationerna uppfyller våra kvalitetskravBakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet från en liknande roll, gärna med några års bakgrund som industrirörläggare och vana vid svetsning. För den här tjänsten är det ett krav att ha B-körkort och att kunna kommunicera flytande på svenska, både muntligt och skriftligt.Dina personliga egenskaper
Vi söker För att trivas och lyckas i denna roll är det viktigt att du har lätt för att samarbeta med kollegor, leverantörer och kunder. Du är flexibel och lösningsorienterad, och du arbetar alltid för att leverera resultat av hög kvalitet till våra kunder.
Det är meriterande om du:
- Svetsarprövningar enligt SS-EN ISO 9606-1.
- Certifikat industrirörmontör.
- Kunskap om VS och VVS samt förstå olika installationssystem.
- Genomgått utbildning för heta arbeten och liftkort.Övrig information
Denna tjänst är placerad i Arlöv eller Helsingborg.
Vi erbjuder en tillsvidareanställning med inledande provanställning.
Välkommen med din ansökan
Ansökan skickar du in genom att klicka dig vidare nedan. Sista ansökningsdag är 2026-02-27, men eftersom vi arbetar med löpande urval kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor gällande tjänsten är du varmt välkommen kontakta Avdelningschef Roland Gustavsson per telefon 042-36 41 28 eller via e-post roland.gustavsson@climat80.se Ersättning
