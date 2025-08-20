Industrirörläggare till Bilfinger i Helsingborg
2025-08-20
Vi söker nu en engagerad och tekniskt kunnig industrirörläggare till vår kund Bilfinger i Helsingborg. Det här är en roll för dig som vill arbeta i en producerande industrimiljö där du får möjlighet att utvecklas på ett individuellt plan med självständigt arbete, samtidigt som du arbetar tätt tillsammans- och får bidra till ett kunnigt och sammansvetsat team.
Om bolaget
Bilfinger Sweden AB är en del av den internationella Bilfinger-koncernen, med över 31 000 anställda globalt. I Norden har bolaget en stark närvaro inom industriservice och ingenjörstjänster, och samarbetar med spännande kunder inom bland annat energi, kemi och processindustri. Med ett tydligt fokus på kvalitet, säkerhet och innovation levererar Bilfinger lösningar genom hela värdekedjan - från projektering till underhåll. Läs mer på bilfinger.com.
Om rollen
Som industrirörläggare hos Bilfinger blir du en viktig del av underhållsarbetet vid företagets industrianläggningar. Du kommer främst att arbeta med reparation och felsökning av rörsystem, men även med viss nytillverkning i verkstad. Rollen innebär stor variation och frihet under ansvar, vilket innebär att du ofta planerar ditt arbete själv men samarbetar samtidigt nära med kollegorna i teamet.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av att:
• Felsöka och identifiera läckor i olika rörsystem.
• Bedöma omfattningen av skador och besluta hur mycket av röret som behöver bytas.
• Reparation, demontering och svetsning av nya rördelar på plats.
• Montering och installation av rörsystem enligt ritningar och specifikationer.
• Arbeta i system som fjärrvärme, fjärrkyla, ånga, kondensat och syra.
• Nytillverkning och installation av rörkonstruktioner i verkstad (ca 10 % av arbetet).
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av industrirörläggning och som trivs i en miljö där varje dag bjuder på nya utmaningar. Du har ett öga för detaljer, är noggrann i ditt arbete och har en stark känsla för kvalitet. Framför allt gillar du att arbeta praktiskt med händerna och att självständigt lösa problem som dyker upp i vardagen. Rollen passar dig som vill kombinera eget ansvar med lagarbete och bidra till ett stabilt och kunnigt team.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
• Minst 3 års erfarenhet som industrirörläggare, rörmontör eller svetsare i industrimiljö.
• Svetskompetens inom metoderna 141 och 111.
• Certifikat för heta arbeten samt B-körkort.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• Meriterande är om du dessutom har erfarenhet inom VVS, kunskaper i engelska och/eller liftkort.
Som anställd hos Bilfinger erbjuds du en arbetsplats där frihet under ansvar, gemenskap och engagemang står i centrum. Här får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och vara en del av ett företag som värdesätter både trivsel och kvalitet.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Helsingborg
Omfattning: Heltid
Arbetstider: 07:10-15:45, flex
Lön: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Konsultuppdrag via Emploid under 6 månader, med möjlighet till förlängning och övertag av kund.
Bakgrundskontroll kommer genomföras på de kandidater som går vidare i processen.
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Oskar Wendel på oskar.wendel@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Nyckelord: Industrirörläggare, Svetsare, Rörmontör, Rörläggare, Underhåll, Reparation, Fjärrvärme, Fjärrkyla, Ånga, Kondensat, Syra, Felsökning, Svets 141, Svets 111, Heta arbeten, Industri, Helsingborg Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
