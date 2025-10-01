Industripersonal till Ulricehamn
2025-10-01
Är du en händig och engagerad person med ett öga för detaljer? Vill du vara en del av ett dynamiskt team inom tillverkningsindustrin? Vi på NearYou söker just nu montörer och maskinoperatörer för spännande uppdrag hos vår kund i Ulricehamn.
Tjänstebeskrivning
Som konsult hos NearYou kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter beroende på din erfarenhet och kompetens. Vi matchar dig med uppdrag där du får använda och utveckla dina färdigheter inom områden som:
• Montering: Installation och sammansättning av komponenter enligt specifikationer.
• Maskinoperatör: Övervakning och drift av produktionsmaskiner för att säkerställa effektiv produktion.
Har du dessutom erfarenhet av lödning eller teknisk montering är det meriterande.
Innehav av truckkort är starkt meriterande och kan öppna upp för fler arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Vem är du? Vi söker dig som:
• Har erfarenhet inom tillverkningsindustrin (meriterande men inget krav)
• Har truckkort (meriterande)
• Är nyfiken, initiativtagande och målinriktad
• Kan arbeta både självständigt och i grupp
• B-körkort och tillgång till egen bil.
• Möjlighet att arbeta skift vid behov.
Du kommer initialt att anställas av NearYou med möjlighet till övergång till kundföretaget på sikt. Vi erbjuder en flexibel och dynamisk arbetsmiljö där du får chans att utveckla dina kunskaper, bredda din erfarenhet och bygga starka relationer.
Låter detta intressant?
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se.
Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7024". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), http://www.nearyou.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Borås 7H AB Jobbnummer
9534836