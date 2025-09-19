Industripersonal sökes till kund i Katrineholm
2025-09-19
Har du erfarenhet från industri, produktion eller tillverkning? Är du en person med hög arbetsmoral, god fysik och en positiv inställning? Då kan vi ha jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-09-19Om tjänsten
Vi söker nu medarbetare för kommande industriuppdrag i Katrineholm. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från industrin, produktion eller liknande arbete.
Det är meriterande om du har behörigheter eller utbildning inom exempelvis travers, truck eller CNC - men det är inget krav. Viktigast är att du är en person som vill utvecklas, är flexibel och har viljan att göra ett bra jobb. Det är även meriterande om du tidigare har arbetat inom tillverkningsindustrin.
Arbetstiderna varierar beroende på uppdrag men förekommer både dagtid, kväll och skiftgång.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Dina arbetsuppgifter kan vara:
Maskinövervakning och maskinhantering
Produktion och montering
Truck- och materialhantering
Kvalitetskontroller
Underhåll och service av utrustning
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från industri, produktion eller liknande
Har en stark arbetsmoral och en positiv inställning
Är i god fysisk form och trivs med ett aktivt arbete
Är flexibel och kan anpassa dig till olika arbetsuppgifter och arbetstider
Har möjlighet att ta dig till arbetsplatsen (körkort och bil är en stor fördel)
Meriterande, men inget krav:
Traverskort
Svetscertifikat
Truckkort (A+B)
CNC-utbildning eller annan teknisk industriutbildning
Annan relevant industrivana
Om verksamheten
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar. Urvalet sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
