Industripersonal sökes för kommande uppdrag
För kommande uppdrag hos flera av våra kunder i Västervik med omnejd söker vi nu dig som vill jobba inom industri.
Med hjälp av oss på Montico vill kunderna nu hitta nya stjärnor som kan växa och utvecklas i deras verksamheter.
Är du den vi söker?
Välkommen att skicka in din ansökan!

Om tjänsten
Du blir först anställd som konsult hos Montico och uthyrd till kundföretaget. Efter sex månader finns möjlighet till tillsvidareanställning hos Montico eller direktanställning hos kundföretaget.
Arbetstiderna är vanligtvis förlagda till dagtid eller tvåskift, men vi ser gärna att du är flexibel även för andra skiftformer.
Här har du chansen att hitta ett stabilt, utvecklande arbete inom industri på väletablerade företag.Dina arbetsuppgifter
Vi söker personal till tre olika typer av roller; operatör, montör och gjutare.
• Som operatör arbetar du vid maskiner och följer processen som innefattar flera olika arbetsmoment. Dina arbetsuppgifter består av planering och hantering av material, övervakning av maskinerna och kvalitetskontroll av färdig produkt.
• Som montör arbetar du främst med montering av mindre komponenter, både utifrån ritningar och utifrån instruktioner. I montörsrollen ingår också kvalitetskontroller och hantering med truck.
• Som gjutare kommer du att arbeta vid en gjuterimaskin samt följa processen som innefattar flera olika arbetsmoment. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av hantering av pressgjutna detaljer i form av brytning av metall, stansning, blästring, mätning enligt kontrollinstruktioner och processövervakning.
För samtliga uppdrag ser vi såklart gärna att du har erfarenhet av liknande arbete, men det viktigaste för oss och våra kunder är att ha rätt person på rätt plats. Så dina personliga egenskaper, ditt driv och vilja att lära dig är väldigt viktiga.
Vi söker dig som
Kraven för uppdragen är:
• Tidigare erfarenhet av industriarbete
• Truckkort och erfarenhet av truckkörning
• Traverskort
Personliga egenskaper som värderas högt:
• Vilja att lära sig
• God initiativförmåga
• Laganda och vana att samarbeta
Återigen, för oss och våra kunder är det viktigast att ha rätt person på rätt plats.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico Hr Partner AB
(org.nr 556580-6741)
Södra Industrigatan 10 (visa karta
)
598 40 VIMMERBY Arbetsplats
Montico Kontakt
Lovisa Gunnarsson lovisa.gunnarsson@montico.se Jobbnummer
9890320