Industripersonal sökes efter semestern - flera spännande uppdrag väntar!
Montico HR Partner AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Ljungby Visa alla maskinoperatörsjobb (gummi/plast) i Ljungby
2026-07-24
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montico HR Partner AB i Ljungby
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige
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Industripersonal sökes efter semestern – flera spännande uppdrag väntar!
Är du redo för nya utmaningar efter semestern? Nu söker vi dig som vill arbeta inom industrin hos någon av våra kunder i Ljungby med omnejd.
Har du tidigare erfarenhet från industrin eller är du nyfiken på att prova något nytt? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Vi söker bland annat:
• Montörer
• Maskinoperatörer
• Truckförare
• LagerpersonalKvalifikationer
• Svenska i tal och skrift
• B-körkort och tillgång till bil
• Truckkort är meriterande och för vissa tjänster ett kravDina arbetsuppgifter
Vi söker dig som
• Har ett positivt förhållningssätt och glimten i ögat
• Tar egna initiativ och ser vad som behöver göras
• Har lätt för att samarbeta med kollegor
• Trivs lika bra med att arbeta självständigt som i grupp
• Är social, lojal och driven
Vi erbjuder:
Som anställd hos Montico får du en närvarande konsultchef, goda anställningsvillkor och möjlighet att utvecklas genom varierande uppdrag hos våra kunder.
Arbetstiderna varierar beroende på uppdrag och kund. 2-skiftarbete är vanligast, men andra arbetstider kan också förekomma.
För att säkerställa en bra matchning mellan kandidat och uppdrag är referenstagning en obligatorisk del av rekryteringsprocessen. Vi ber dig därför att vara beredd att lämna kontaktuppgifter till relevanta referenser.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Känner du att detta passar dig? Välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico HR Partner AB
(org.nr 556580-6741), https://www.montico.se
Vislandavägen 11 (visa karta
)
341 38 LJUNGBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Montico Kontakt
Christin Bengtsson christin.bengtsson@montico.se +46 372 75 99 55 Jobbnummer
10011128