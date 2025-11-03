Industripersonal med C-körkort, se hit!
2025-11-03
Dina arbetsuppgifter
Vill du ha ett aktivt jobb där dagarna aldrig ser likadana ut?
Vi söker nu en industrimedarbetare med C-körkort till vårt team i Göteborg. Hos oss får du arbeta i en dynamisk miljö där du kombinerar teknik, service och praktiskt arbete - med stor frihet och ansvar.Om tjänsten
I rollen som industripersonal arbetar du med att hantera och transportera olika typer av material på våra kunders anläggningar. Arbetet sker med hjälp av specialutrustade fordon som effektivt suger upp och flyttar exempelvis grus, sten, flis och annat bulk- eller restmaterial. Det är ett varierande och fysiskt arbete som kräver både noggrannhet och problemlösningsförmåga.Arbetsuppgifter
• Utföra materialhantering och sug-/transportarbeten ute hos kund
• Köra och lasta fordon i enlighet med gällande rutiner
• Arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor i team
Bidra till en säker och trygg arbetsmiljö genom att följa säkerhetsföreskrifterProfil
Vi söker en engagerad medarbetare med C-behörighet
Vi letar efter dig som trivs med ett fysiskt arbete och som vill bli en del av vårt team i Göteborgsområdet.Kvalifikationer
• För att lyckas i rollen behöver du:
• Inneha C-körkort och giltigt YKB
• Ha mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
• Vara ansvarsfull, lösningsorienterad och kunna samarbeta väl med andra
• Ha god fysik och en stark arbetsmoral
Det är ett plus men inte ett krav, om du även har:
• ADR-behörighet
• Utbildning inom Arbete på väg (APV)
• Erfarenhet från bygg-, VVS- eller saneringsbranschen
• ID06-kort
• Genomförd Safe Construction-utbildning
• Olika SSG-kurser
Övrig information
• Arbetstid: Dagtid
• Placering: Göteborg med omnejd
• Övertid: Kan förekomma vid behov
• Utrustning: Vi står för arbetskläder och skyddsutrustning
Vid anställning erbjuder vi dessutom flera teoretiska utbildningar som bekostas av Posti för att du ska känna dig trygg och väl förberedd i din roll. Ersättning
Fast lön
