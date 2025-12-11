Industrimontörer sökes till Sundsvall
2025-12-11
Vi söker nu flera montörer till vår kund i Sundsvall. Här erbjuds du ett varierande arbete i en teknisk miljö där du får vara delaktig i uppbyggnaden av avancerade industrimaskiner. Uppdraget passar dig som trivs med praktiskt arbete, tekniska utmaningar och att arbeta i team.Publiceringsdatum2025-12-11Om tjänsten
Som montör arbetar du med sammanbyggnad av maskinkomponenter, justeringar, provkörning och kontroll av färdigställda enheter. Arbetet sker i verkstad med både manuella och maskinella moment. Produkterna är tekniskt komplexa, vilket ställer krav på noggrannhet och teknisk förståelse. Arbetstid kan förekomma både dagtid och i skift.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för teknik och mekanik och som har:
• Erfarenhet av industriellt montage eller verkstadsarbete.
• Förmåga att tolka tekniska ritningar och arbeta med mätverktyg.
• Förståelse för kvalitetssäkring och säkerhetsarbete i produktion.
• Meriterande med kunskaper inom svets, hydraulik eller mekanik.
Du har gymnasieutbildning inom industriprogram, teknik eller liknande, alternativt motsvarande praktisk erfarenhet.
Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du är lösningsorienterad, ansvarsfull och har lätt för att samarbeta. Du arbetar strukturerat, tar eget ansvar och bidrar till en god arbetsmiljö. Du kommunicerar obehindrat på svenska och har grundläggande kunskaper i engelska. Innehav av truck- och traverskort är meriterande.
Om verksamheten
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsterna kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Uniflex.
Välkommen med din ansökan redan idag! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5051". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Erika Larsson erika.larsson@uniflex.se Jobbnummer
9639771