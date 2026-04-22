Industrimontör till Förädlingen
Har du erfarenhet av VVS, är nyfiken och tekniskt intresserad? Välkommen med din ansökan som industrimontör till Förädlingen i Malmberget!
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din roll
Som industrimontör kommer du jobba med reparation och nyinstallation av rörledningar för vatten, tryckluft, godsledningar och ventiler samt förtillverkning av bland annat rördelar och krökar. Utöver detta arbetar du med registrering av arbetsordrar och felanmälningar i verksamhetssystemet IFS. Du arbetar främst i anrikningsverket och sovringsverket men även i andra anläggningar på industriområdet, vilket innebär att du behöver vara flexibel. Arbetsgruppen består av totalt 6 industrimontörer men du jobbar i team om två. Du samarbetar även med vår beredare som koordinerar uppdrag till dig och dina kollegor.
Det här har du med dig
Vi ser att du är en lösningsorienterad person som tar högt ansvar för ditt arbete och ser till att dina arbetsuppgifter genomförs med kvalitet och i rätt tid. Du samarbetar väl med andra, tar initiativ och driver ditt arbete framåt.
Du har också:
3 årig VVS och fastighetslinje på gymnasiet eller motsvarande
B-körkort manuell växellåda
Tidigare erfarenhet av arbete med svetsning med pinne (MMA)
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
Godkänd svetsarprövning
Tidigare erfarenhet av arbete med rostfria rör
Tidigare erfarenhet av arbete med Tig och MIG svetsning
Datorvana
Tidigare erfarenhet av arbete med pneumatik (ventiler och tryckluft)
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Malmberget
Omfattning: Heltid, skiftgång med rullande förmiddag, förmiddag + helg, ledigvecka
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Roger Wallin, telefonnummer: 073 05 64 206
Facklig kontakt:
IF Metall Gruv 4:an (Malmberget), Tomas Larsson Thomas.L.Larsson@lkab.com
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vileder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö medteknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid medjämställdhet och mångfald i fokus.
