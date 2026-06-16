Industrimekaniker till Bravikens sågverk
Holmen Aktiebolag / Maskinreparatörsjobb / Norrköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Norrköping
2026-06-16
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Ett smart och meningsfullt val
Här har du chansen att jobba som industrimekaniker i en framtidsbransch där skog, papper och smart teknik möts. Du blir en viktig del i en modern och hållbar produktion, där vi tänker långsiktigt – både när det gäller miljön och våra medarbetare. Om du gillar att skruva, felsöka och förbättra, och trivs i ett gäng där man hjälper varandra, kommer du att känna dig hemma här.
Vi söker dig som vill vara med och se till att våra anläggningar rullar stabilt, säkert och effektivt – och som tycker att en välfungerande maskinpark är en vacker syn.
Om rollen
Som industrimekaniker på Bravikens sågverk blir du en nyckelperson för att vår produktion ska rulla tryggt, säkert och kostnadseffektivt. Du jobbar nära produktion och teknik och ser till att våra anläggningar mår bra – idag, imorgon och på lång sikt.
Utföra felsökning, reparationer och förebyggande underhåll på mekanisk utrustning
Delta i planerade stopp, ombyggnationer och förbättringsprojekt i anläggningen
Medverka till att höja driftsäkerhet, tillgänglighet och livslängd på maskiner
Dokumentera utfört arbete och bidra till smartare rutiner och arbetssätt
Samarbeta tätt med operatörer, elektriker, tekniker och externa entreprenörer
Arbeta aktivt med säkerhet, kvalitet och ordning & reda i allt du gör
Bidra med idéer kring ständiga förbättringar, säkerhet och effektivitet
Vem vi tror att du är
Vi letar efter dig som trivs i industrimiljö, gillar att jobba praktiskt och har lätt för att samarbeta. Du gillar att ta ansvar, men också att vara en del av ett team där alla hjälper varandra. Du behöver inte kunna allt från dag ett – viktigast är ditt driv och viljan att lära dig. Du är lugn när det kärvar, nyfiken på teknik och gillar när dagarna inte är exakt likadana.
Erfarenhet som industrimekaniker, underhållsmekaniker eller liknande roll i industri
Goda kunskaper inom mekanik, svetsning, hydraulik och gärna grundläggande kunskap i skärande bearbetning
Vana att läsa ritningar, manualer och teknisk dokumentation
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt grundläggande engelska
B-körkort och möjlighet att ta dig till och från arbetsplatsen i Norrköping
Samarbetsinriktad och bekväm med självständigt arbete
Har utbildning inom industri, mekanik, underhåll, eller liknande relevant område
Du har ett strukturerat arbetssätt och gillar ordning och reda i verkstaden
Varför du vill jobba hos oss
Vi satsar stort på hållbar produktion och utveckling av förnybara resurser, samtidigt som vi bryr oss om människorna bakom maskinerna. Här ska du kunna göra ett bra jobb och ha ett bra liv.
Vår kultur och arbetssätt
Hos oss är mod, engagemang och ansvar mer än fina ord – vi använder dem faktiskt i vardagen. Vi uppmuntrar dig att komma med idéer, testa nya arbetssätt och bidra till ständiga förbättringar.
Arbetsmiljön präglas av samarbete, att dela kunskap, och ett tydligt fokus på säkerhet. Du får stort eget ansvar inom tydliga ramar, och vi hjälper varandra att lyckas. Du får möjlighet att påverka både arbetssätt och teknik och får arbeta självständigt, testa nya idéer och växa i din roll – utan att behöva lämna teamkänslan.
Placeringsort
Tjänsten är placerad i Norrköping, på en modern anläggning med väl inarbetade arbetssätt och korta beslutsvägar. Här samarbetar du med kollegor inom flera olika yrkesgrupper, vilket ger både variation och nya perspektiv i vardagen.
Hur du ansöker
Låter det som något för dig?
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering vid Bravikens sågverk, Norrköping.
Skiftgång.
Tillträde enligt överenskommelse.
Du ansöker enbart genom att bifoga ditt CV och svara på våra urvalsfrågor. Inget personligt brev behövs.
Vi får skogen att växa och ge
Holmens verksamhet utgår från kraften som finns i skogen. Träden som växer, vattnet som rusar i älvarna och vinden som blåser i trädtopparna. Det är kärnan i Holmen, en affär byggd på skogens kretslopp och de förnybara produkter vi kan skapa av detta. Våra affärsområden är Skog, Energi, Trävaror, Kartong och Papper. Vi är 3 500 medarbetare som med mod, engagemang och ansvar skapar en hållbar framtid.
Trä som bygger framtiden Holmen förädlar framtidsmaterialet trä, det enda byggmaterial som är helt förnybart. I moderna sågverk producerar vi sågade och förädlade trävaror till snickeri-, byggindustri och bygghandel. Genom Martinsons Byggsystem, som är en del av Holmen, erbjuder vi kundanpassade lösningar för ett klimatsmart och storskaligt träbyggande. Våra produktionsanläggningar finns i Braviken, Iggesund, Linghem, Bygdsiljum och Kroksjön, nära våra skogsinnehav i både norr och söder. Sammanlagt är vi drygt 700 medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Holmen Aktiebolag
(org.nr 556001-3301), https://www.holmen.com/
616 35 ÅBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Holmen AB Kontakt
Underhållschef
Kristina Karlsson kristina.karlsson@holmen.com Jobbnummer
9966758