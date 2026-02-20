Industrimekaniker / Service och underhålls montör
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
Om kundföretaget
Med lång erfarenhet och kunskap i bagaget önskar vi kunna hjälpa våra kunder att hitta lösningar på deras problem med vår special kompetens inom Service och underhåll.Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
Vi söker främst dig som har tidigare erfarenheter från industriarbete eller har praktisk erfarenhet av underhåll och mekanik.
De egenskaper vi lägger störst vikt vid när vi söker en framtida medarbetare är att du har ett tillgivet intresse för ditt arbete och är öppen inför att lära dig nya saker. Att du är driven, självständig och lösningsorienterad.Profil
Vi söker dig som gillar variation och utmaningar, har ett intresse och gärna erfarenhet från industrimekanik. Du ska vara någon som trivs i en mindre grupp och tycker om ett aktivt arbete.
Övrig information
Arbetet sker både i vår verkstad i Gällivare samt ute hos kund under exempelvis planerade underhållsstopp.
• B-körkort krav
• Meriterande om du har erfarenhet av montage/ tillverkning
• Boende kan i vissa fall anordnasOm företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Fast l?n
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
Konsultia Kontakt
Sandra Engström sandra@konsultia.se Jobbnummer
