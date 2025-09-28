Industrimekaniker med varierade uppgifter!
2025-09-28
Har du en kombination av mekaniska färdigheter, erfarenhet av bearbetning och ett genuint intresse för att mecka? Då är det här tjänsten för dig!Publiceringsdatum2025-09-28Om tjänsten
Vi söker en erfaren industrimekaniker som vill arbeta i en varierande och utmanande roll. Tanken är att du ska jobba med bearbetning av våra manuella maskiner och tiden som blir över spenderar du i vår verkstad med sedvanliga meck-uppgifter som att skruva, renovera pumpar eller växellådor mm. Som person bör du trivas med att arbeta praktiskt och ha en genuin känsla för hantverket. Du gillar att lösa problem med händerna och uppskattar frihet under ansvar - hos oss får du möjlighet att själv planera och genomföra ditt arbete, samtidigt som du bidrar till ett starkt team och höga kvalitetskrav.Dina arbetsuppgifter
• Underhåll och reparation: Felsöka och åtgärda mekaniska problem i maskiner och utrustning som pumpar, ventiler och transportband.
• Bearbetning: Utföra fräsning och svarvning som en del av reparationer och anpassningar.
• Installation och renovering: Montera, justera och renovera mekaniska delar som pumpar och växellådor.
• Förebyggande underhåll: Säkerställa maskinernas tillförlitlighet genom regelbundna kontroller.
• Samarbete: Arbeta nära andra yrkesgrupper för att lösa tekniska utmaningar och säkerställa hög driftssäkerhet.Kvalifikationer
• Minst 3 års erfarenhet av bearbetning (fräsning och svarvning).
• Flytande svenska i tal och skrift.
• B-körkort.
Meriterande kompetenser:
• Fallskydd
• Säkra lyft
• Heta arbeten:
• Truck och travers
Vi erbjuder:
• Frihet under ansvar: Möjlighet att påverka ditt eget arbetssätt och tid.
• Flexibla halvdagar: Fyra gånger om året kan du välja att arbeta halvdag.
• Fredagsfrukost: En härlig frukostbuffé varje fredag.Om företaget
Med mer än 3600 engagerade och skickliga medarbetare på 70 olika platser i Norden, levererar Bilfinger Nordics underhåll, ingenjörsarbete, projekt och drifttjänster under hela industrianläggningens livscykel. Bilfinger Nordics mångfald och mångsidiga erfarenhet används genom ett aktivt förbättringsarbete med kunderna. De är måna om att leta efter och rapportera om möjliga förbättringsmöjligheter i kunders anläggningar och att vara en lönsam partner.
I Helsingborg är dem 56 anställda och är en mix av både tjänstemän och blue collar.
Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.
För denna tjänst kommer du att vara anställd på Framtiden en inledande period för att sedan gå över i anställning hos kund.
Rekryteringsprocess
• Intervju med Framtiden
• Intervju med kund
• Eventuellt intervju med högsta chefAnställningsvillkor
Startdatum: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Helsingborg
Arbetstider: 07.10 - 15:45, flex
Omfattning: Heltid
Vill du vara med och stärka vår kunds team? Välkommen med din ansökan då urval sker löpande. Ersättning
