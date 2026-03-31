Industrimedarbetare till storkund
2026-03-31
Publiceringsdatum2026-03-31Om tjänsten
Nu söker vi industrimedarbetare för kommande uppdrag hos vår kund i Ludvika. Arbetsdagen kan variera och innehålla flera olika moment beroende på avdelning. Exempel på arbetsuppgifter är montering, bearbetning, materialhantering, maskinövervakning, packning, kvalitetskontroll och provning. Truck- och traverskörning förekommer ofta.
Tjänsten som industrimedarbetare är ett konsultuppdrag med 6 månaders provanställning men med möjlighet till tillsvidareanställning för rätt person. Det förekommer olika arbetstidsupplägg inom verksamheten, från ren dagtid och ständig natt till 2-, 3-, 4- och 5-skift. Nedan visas ett exempel på 5-skiftet, övriga skiftfomer är upplagda på liknande sätt, där varje skiftperiod sträcker sig över en vecka.
Exempel 5-skift:
• Vecka 1 (FM): mån-fre 06:00-14:00, lör-sön 06:00-18:00
• Vecka 2: Ledig
• Vecka 3 (EM): mån-fre 14:00-22:00
• Vecka 4 (Natt): mån-fre 22:00-06:00, lör-sön 18:00-06:00
• Vecka 5: Ledig
Om dig
Vi söker en person som är nyfiken och engagerad, med en stark vilja att lära och utvecklas. Du trivs både med att arbeta självständigt och i nära samarbete med andra. Du är noggrann som person, praktiskt lagd och arbetar strukturerat med ett tydligt fokus på kvalitet. För dig är kvalitet och säkerhet en självklar del av vardagen, och du tar ansvar för att ditt arbete utförs korrekt och enligt givna instruktioner. Dessutom behärskar du svenska väl i både tal och skrift.
Personlig lämplighet väger tungt, men vi ser särskilt positivt på om du har:
• Erfarenhet från praktiskt arbete, exempelvis inom hantverk, bygg, verkstad eller likvärdigt.
• Erfarenhet från industriellt arbete eller liknande miljöer.
• Utbildning inom el, teknik, industri eller likvärdigt.
• Truck- och/eller traverskort.
Viktigt att tänka på vid ansökan!
För att vi på bästa sätt ska kunna ta del av din kompetens och erfarenhet ber vi dig att skicka in ett uppdaterat och tydligt CV, där det framgår vilka roller du haft, dina arbetsuppgifter samt hur många års erfarenhet du har inom respektive område.
Vi ser också gärna att du bifogar ett personligt brev där du berättar mer om dig själv, din motivation och varför du är intresserad av just denna tjänst.
Urval och intervjuer sker löpande, men notera att vi får in väldigt många ansökningar vilket gör att svarstiden kan vara längre än vanligt. Vi uppskattar din förståelse!
Vi tar endast emot ansökningar via hemsidan. Ansökningar via mail hanteras ej
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Linnea Johansson via Linnea.Johansson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Linnea Johansson Linnea.Johansson@adecco.se Jobbnummer
9830335